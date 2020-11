Acquisti natalizi, il sindaco Cicchetti: «Compriamo a Rieti, diamoci una mano a superare momento difficile»

RIETI - Acquisti natalizi, l'appello del sindaco Antonio Cicchetti in un videomessaggio: «Compriamo a Rieti, compriamo italiano. Diamoci una mano a superare momento difficile».

«Rivolgo un appello affinché in previsione degli acquisti natalizi, i cittadini utilizzino le strutture commerciali della nostra Città e premino coloro che, in un momento di grande difficoltà, lavorano e pagano le tasse a Rieti e in Italia. Credo che sia un invito doveroso in un momento difficile come questo. Aggiungo un’altra piccola raccomandazione: cerchiamo di comprare prodotti realizzati in Italia, con manodopera italiana. Noi dobbiamo dare una mano ai dipendenti delle aziende italiane. Dobbiamo aiutare le famiglie italiane a superare questo momento difficile, a garantire ai propri figli tutto ciò che consentirà loro di prendere la via dell’ascensore sociale. Credo che sia un sacrificio che possiamo fare. Aiutiamoci gli uni con gli altri, diamoci una mano per superare una grave situazione che incombe sull’Italia!».

Il video è disponibile sul canale YouTube “Comunicazione Comune di Rieti” al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=cEBNjJq2JIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA