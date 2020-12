RIETI - “È comunque Natale” è l’iniziativa del Comune di Poggio Moiano per le festività natalizie. Dalle luminarie in paese e nelle frazioni, con il grande albero in piazza nel capoluogo, che vuole ricordare - spiega il sindaco Sandro Grossi - vittime e malati di Covid», fino all’invito della Pro loco a illuminare le case. L’associazione giovanile “Grow Up” ha realizzato festoni con materiali di riciclo, l’Associazione “Circola Pensiero” ha invece allestito dei presepi, esposti nelle vetrine dei negozi del centro. Domenica c’è la prima delle due iniziative virtuali (la seconda è il 3 gennaio 2021 sull’infiorata): in videoconferenza c’è il rito della Cena di Natale e delle storie legate alla tradizione. “A festa principale” vedrà protagonisti ristoratori del luogo e gli attori della Compagnia “Vicolo Primo”: i primi spiegheranno i piatti delle feste nella tradizione poggiomoianese, i secondi racconteranno le storie legate al Natale. Collegamento sulla pagina facebook “Comune di Poggio Moiano”.

L’evento “Note di Natale” di Borbona, è dedicato quest’anno alla tradizione musicale e al racconto della storia presepiale del paese. Il presepe organizzato per 18 anni da Pro loco e Comune, quest’anno, sarà virtuale, un luogo di racconto dinamico realizzato con evolute tecnologie di comunicazione visiva. La spettacolarizzazione è un momento che catturerà la curiosità degli spettatori, grazie a insieme di proiezioni di immagini architetturali ad alta luminosità sulla piazza Martiri IV Aprile. La sincronia di grandi immagini in lento movimento con temi tratti dalle realizzazioni del presepio degli anni passati, insieme a immagini artistiche come la Natività di Giotto, accompagneranno la Natività di Borbona sulla facciata della chiesa di Santa Maria Nuova. Ad inaugurare il presepe virtuale sarà oggi alle 18.30 il vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili. A Forano, alberi illuminati con i foranesi che per il 2020 affideranno alla tecnologia i loro messaggi di auguri, lungo le vie addobbate a festa e allietate dai canti natalizi, saluteranno i loro compaesani. Omaggio di alcuni elementi della Banda musicale che, alle 12 di domenica, offriranno un loro personale augurio esibendosi a distanza nella piazza principale del paese, associandosi agli auguri del sindaco, Marco Cortella e dell’Amministrazione comunale. Natale nel borgo a Salisano, con la mostra di antichi mestieri e oggetti d’altri tempi, doggi dalle 15, mentre domenica pomeriggio alle 15 arriva Babbo Natale tra bimbi ed “elfi” e, a seguire, gli zampognari con le loro tipiche musiche e i costumi tradizionali.



Attivi i concorsi per abbellire gli angoli del paese a Casperia “Illuminiamo il Natale”, a Magliano Sabina “Il miglior Presepe 2020 - il borgo degli Angeli”, a Poggio Nativo “L’angolo di Natale”.

Weekend escursionistico in Sabina con l’associazione “Sabina in Trekking”. Oggi alle Pozze del Diavolo a Castelnuovo di Farfa per poi risalire il valico del Tancia e a Casale Fatucchio di Salisano, gustare una grigliata alla brace con legna del bosco. Domenica c’è l’esplorazione della grotta della dea Vacuna a Monteleone Sabino, sempre con annessa grigliata alla brace e prodotti tipici locali. Info e iscrizioni al 327.9308192 (Stefano).

Sarà un Natale che terrà lontani gli affetti, in alcuni casi anche i più cari, ma guai a interrompere le tradizioni. La pensano così il Comune di Montebuono e l’Associazione Motociclisti Sabinacci che puntano sul web e gli strumenti social e lanciano “Natale Insieme Come Mai Prima”. Tre le iniziative: “PanpepatAmiamici” che coinvolge le famiglie chiamate a preparare il tipico dolce natalizio, il panpepato, e a filmare il procedimento. Il filmato sarà pubblicato sul canale youtube del Comune. E se è vero che quando si parla di Natale non si può prescindere da Babbo Natale c’è anche l’iniziativa che lo vede protagonista. Quest’anno, però, lascerà le renne per salire a bordo di una moto; sarà con questa che consegnerà i doni. Il regalo, una borraccia termica in alluminio, è stato scelto per favorire una nuova educazione e consapevolezza del rispetto dell’ambiente. Le borracce andranno a tutti i bambini e ragazzi del plesso di Montebuono della scuola. Dedicata ai piccoli della primaria l’iniziativa “Letterina di Natale”. Una delle più sentite tradizioni natalizie delle famiglie sabine è il ritrovamento sotto al piatto del padre la sera della vigilia della letterina che era preparata a scuola: i cartoncini, colorati, contenevano i pensieri dei bambini e il messaggio di auguri alla famiglia. Alla scuola è stato quindi chiesto di far preparare le letterine e i bambini, in un video messaggio, potranno inviare gli auguri ai cari distanti. Anche questi video saranno poi pubblicati su youtube. “In questo Natale, come mai prima – dicono gli organizzatori - sentiamo tutti la necessità di conservare i valori morali e spirituali legati alle festività natalizie».

Il Reate Festival si conclude il 24 dicembre proseguendo online parte della programmazione prevista dal vivo. Dopo la messa in onda il 15 e il 16 dicembre dei due concerti realizzati dai giovani talenti del Liceo Musicale “Elena Principessa di Napoli”, a seguire il 17-18 e 20 dicembre verrà trasmesso il concerto “Fuochi di gioia” realizzato dall’Opera International Choir, registrato appositamente per offrire una versione video in forma di lezione-concerto. L’attrice Viviana Altieri introduce al mondo dell’opera con testi originali, le esecuzioni musicali corali (brani di Donizetti, Verdi e Mascagni) sono dirette da Giovanni Mirabile con la collaborazione del pianista Luca Oddo e del fisarmonicista Andi Zeka. La direzione artistica è di Gea Garatti. Ancora una lezione concerto, questa volta a cura di Europa In Canto, sarà trasmessa il 19-21 e 22 dicembre. Dedicata alla Carmen di Bizet, è condotta da Germano Neri, che oltre a raccontare l’opera dirige l’Europa InCanto Orchestra. Finalizzata ad uso didattico, oltre che a scopo divulgativo per un largo pubblico, la lezione-concerto è in linea con i progetti realizzati da Europa In Canto dal vivo. Infine due proposte che ben si addicono ai giorni natalizi. Il 23 e 24 dicembre gli organisti Stefano Perrotta e Alessandro Alonzi suoneranno musiche di Bach e autori coevi, registrazioni effettuate rispettivamente presso la Cattedrale di Foggia e presso la Basilica di S. Antonio abate di Sora.

