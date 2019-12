© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si accendono le luci sul Natale della Regione Lazio con “La Festa delle Meraviglie”. Fino al 12 gennaio tantissimi appuntamenti per celebrare le festività, grazie ad un finanziamento della Regione da 1 milione di euro. Centinaia di eventi nel segno dell’autenticità e del folclore; da non perdere anche il ricco calendario di eventi in programma nelle aree protette di Parchi regionali, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi nazionali. In questo contesto la Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, propone il suo calendario di eventi con il “Natale in Riserva”.Si comincia il 15 dicembre con “la camminata per la legalità”, un'escursione guidata da Castel di Tora fino al Borgo medievale di Monte Antuni organizzata in collaborazione con l'Associazione Libera. Sarà possibile ammirare il restaurato palazzo Del Drago, con le sue mura, le sue sale e i suoi panoramici giardini: la peculiare posizione consente infatti di abbracciare con un unico sguardo l’intera catena dei monti Carseolani, attraversati a valle dallo specchio d’acqua del lago del Turano. Sarà inoltre possibile visitare il Polo Museale Didattico di Educazione Ambientale istituito dalla Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, con filmati e installazioni interattive per ripercorrere la storia del Turano e conoscere le ricchezze naturalistiche della riserva naturale che lo circonda.L'appuntamento per chi volesse partecipare è alle ore 11,00 presso l'info point della Riserva sulla via Turanense (per prenotazioni: 389.6860142). Alle ore 16,00, l'appuntamento è nel meraviglioso Borgo di Collalto Sabino, che, all'interno della sua manifestazione “il Paese di Babbo Natale” accoglierà un concerto di musica lirica del soprano Silvia Lo Giudice accompagnata dall'organista Andrea D'Eusebi e, a seguire, un laboratorio tematico per ragazzi sugli “usi e costumi della tradizione”.Il 20 dicembre alle ore 18,00 la Chiesa di Sant'Agapito a Rocca Sinibalda si riempirà delle sonorità evocative del Natale, con il concerto dell'Artem Classic Trio, con il M° Emanuele Micacchi al pianoforte e Damiano De Santis alla chitarra che accompagneranno la straordinaria voce del Soprano Marina Iacuitto.Il 21 dicembre ancora musica, questa volta presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista quando, alle ore 19,00 ad esibirsi sarà l'Artem Gospel Choir. Il genere Gospel nasce in America quando, con l’abolizione della schiavitù, la musica nera varca i confini delle piantagioni ed incontra le tradizioni musicali di origine europea. Da questa fusione e dagli sforzi da parte di alcuni compositori del periodo, di modernizzare gli spirituals e favorire così la loro diffusione e commercializzazione, nasce, negli anno '30, un nuovo genere musicale, ispirato dalla Bibbia e dal Vangelo, che ben presto varcò i confini americani per approdare in Europa e nelle altre parti del mondo.Il 22 dicembre si comincia alle ore 11,00 con l'escursione lungo il sentiero 333 della Riserva che da Ascrea conduce al Monte Navegna.Appuntamento e partenza dal bivio della via Turanense in direzione Ascrea (per prenotazioni: 389.6860142). La sera, alle ore 19,00 sarà di nuovo Artem Gospel Choir, presso la Chiesa di Santa Maria a Paganico Sabino.Il 29 Dicembre ci spostiamo nella Valle del Salto con l'appuntamento serale, alle ore 21,00 presso la Chiesa di San Girolamo a Varco Sabino, dove ad esibirsi sarà l'Artem Classic Trio.Ultimo appuntamento il 5 gennaio alle ore 19,00 con il Concerto dell'Epifania a cura dell'Artem, presso il Castello di Rigatti .Tutti gli eventi e le escursioni sono ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimenti posti.