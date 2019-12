© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Variazione al calendario raccolta rifiuti porta a porta e al servizio di trasporto pubblico locale in occasione delle festività natalizie.In occasione delle festività Natalizie, l’Azienda Servizi Municipali rende noto all’utenza che il servizio di Trasporto Pubblico Locale e quello di raccolta Porta a porta subiranno delle modifiche.Relativamente alla raccolta rifiuti con modalità porta a porta le variazioni apportate per garantire un funzionale svolgimento del servizio sono quelle di seguito indicate:Per la zona Velino che interessa i quartieri di Regina Pacis, Molino della Salce, Micioccoli, Madonna del Cuore, Quattro Strade, Città Giardino, Piana Reatina e Chiesa Nuova, martedì 25 dicembre non verrà effettuato il servizio, il ritiro del residuo verrà effettuato giovedì 26 dicembre.Per la zona Terminillo che interessa i quartieri di Villette, Campoloniano, Villa Reatina, Piazza Tevere, Vazia e Nucleo Industriale, Borgo, Campomoro e le frazioni di Casette, Case San Benedetto, Maglianello Basso, Piani Poggio Fidoni, Piani Sant'Elia, San Giovanni Reatino, martedì 25 dicembre non verrà effettuato il servizio (martedì 24 dicembre effettuato il ritiro dell’umido).