RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Al teatro San Michele di, oggi alle 18, l’esilarante spettacolo “Voi non siete Napoletani”, con Geppi Di Stasio e Roberta Sanzò (prenotazioni al 339/5318478 o 389/6793095). Oggi alle 17, nella chiesa di San Nicola a, il Concerto d’Inverno con la Banda Poggio Catinense e Fabio Ceccarelli., oggi alle 12, il Coro La chiave di violino e, alle 13, stand gastronomici. Dopo “l’arrivo” di Babbo Natale alle 16, inaugurazione del Sentiero del capraro. “Natale a” oggi, con mostra mercato delle Stagioni e artisti di strada. Festa natalizia oggi a, con pranzo con polenta e salsicce, poi “arriva” Babbo Natale. Oggi aalle 17.30 il Coro San Francesco di Terni. Aoggi iniziative per Telethon e mercatino di Natale al castello. Oggi (h. 10-19), “Il Paese di Babbo Natale” a. A, oggi, il presepe “Paese Natale”, mercatini, “Raccontiamo fiabe” in biblioteca, laboratori e tour in carrozza con cavalli.Per il teatro dialettale, oggi alle 17.30, al Flavio diSipario Aperto porta in scena “Corbu dde teatru”.Concerto di Natale, domenica alle 18, al teatro dell’Istituto Bambino Gesù di, in via Garibaldi. “Lo Studio dentistico Anaclerico - spiega una nota - offre un concerto con il Coro D’altro Canto, diretto da Matteo Troili, tra note gospel e jazz, a tema natalizio. Ingresso gratuito». Oggi alle 18, Opus Musik propone a largo San Giorgio, a, il concerto della classe di canto lirico Ingresso gratuito.Per la rassegna “Il passo umile e lieto”, oggi alle 17 al santuario di Santa Maria della Foresta a, con un omaggio a Bisserov Sisters, voci dal mondo ortodosso e dalle minoranze linguistiche d’Italia con Eleonora Bordonaro e Theodoro Melissinopoulos.Oggi, per la “Valle del Primo Presepe”, appuntamento con i mattoncini Lego, in collaborazione con l’Associazione Sleghiamo la Fantasia. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, sei laboratori con i mattoncini Lego e un concorso. Ingresso gratuito nella chiesa di San Domenico e al Palacordoni di