© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Il conto alla rovescia segna un giorno alla notte di San Silvestro, qualche ora in più per l’arrivo del 2019. Numerose le iniziative nel Reatino, dai locali alle piazze. E lunedì 31 dicembre, alle 18, sulla Pista Togo del, è in programma la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci. Dalle 22, i riflettori si spostano in piazza Mazzini, ai, con la Stella Stai band, I Sequestrattori e Alessia Macari, la «Ciociara» in «Avanti un altro!» su Canale 5, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip e concorrente di Tale e Quale show su Rai 1. Il 1° gennaio alle 21, poi, concerto dell’Orchestra Roma Sinfonietta al teatro Flavio di Rieti. Tra le altre iniziative nel Reatino, a, nella chiesa di San Carlo, martedì 1° gennaio alle 18.30 il gran concerto di Capodanno.Intanto, nuovo appuntamento con i Mercatini di Natale in piazza Vittorio Emanuele II a, che accolgono i visitatori in occasione del fine settimana nell’ambito del «Christmas food festival», salone delle eccellenze enogastronomiche, che ospita i prodotti food e beverage di pregio e qualità. Anche questo appuntamento, promosso dalla Camera di commercio di Rieti e dalla sua Azienda speciale Centro Italia Rieti, all’interno del progetto «PromoRieti» cofinanziato da Unioncamere Lazio, è inserito nel più ampio calendario di attività programmato per il periodo natalizio dal Comune di Rieti e dalla Camera di commercio di Rieti, in rete con associazioni di categoria e reti di impresa locali. Fino a oggi i visitatori vengono accompagnati in un viaggio sensoriale alla scoperta di sapori, profumi, forme e consistenze. Il programma delle degustazioni prevede per ogni giornata un appuntamento, a partire dalle 17, della durata di circa 90 minuti. Oggi arriva la degustazione di vini spumanti locali a cura di Musto. L’ultimo appuntamento dei Mercatini di Natale è previsto per il weekend del 5 e 6 gennaio e sarà dedicato alla «Sweet Epiphany», salone delle eccellenze dolciarie, che ospiterà calze della befana, dolciumi, giocattoli, caramelle, tipicità italiane e tanto altro., oggi pomeriggio, in biblioteca, la presentazione del libro di Roberto Billi «Cadono Gocce come se piovesse», a seguire il concerto live da «Perle d’insaggezza».Continua fino al 31 dicembre «Magic Light», caleidoscopio di colori e suoni, a cura della Cna di, che trasforma le strade e le piazze della Rete Porta Romana, nell’area omonima. La storica porta e l’area da lungovelino Bellagamba a piazza della Repubblica vengono avvolte da lucigraphie, mapping e musica, messi a punto da OpenLab Company e Mixintime.Tra gli appuntamenti del periodo natalizio, presepi viventi e rievocazioni, installazioni e rappresentazioni sacre. Dal presepe subacqueo alle sorgenti difino alle installazioni monumentali come il presepe sotto le volte del vescovado ao quello dipresso la chiesa di San Giovanni Battista. Ma soprattutto, che abbina da secoli il suo nome alla realizzazione del primo presepe vivente della storia, realizzato nel 1223 da San Francesco. E la Pro loco ripropone ogni anno l’evento. I prossimi appuntamenti, presso il santuario francescano, sempre alle 17.30, sono oggi, 1, 5 e 6 gennaio. E Greccio in queste giornate si trasforma nel «Borgo del Natale», con i mercatini in piazza fino al 6 gennaio: casine di legno con decine di espositori di artigianato, presepi artistici, idee regalo, prodotti tipici, stand gastronomici. Inoltre il villaggio di babbo Natale per i bambini, le visite guidate e il Sentiero degli artisti, con 26 affreschi di pittori internazionali che abbelliscono i muri esterni delle case antiche e il Museo dei Presepi.Nel «Paese che non c’era», a, appuntamenti per grandi e piccini nel periodo di festa. Oggi Natale a teatro: oggi nella chiesa parrocchiale, «Le tentazioni di un giovane monaco». A, nella parrocchia del Santissimo Salvatore, oggi alle 11, messa cantata, concerto di Natale e rinfresco. Ai mercatini di Natale in piazza, questa sera al cinema Iris, il concerto dell’Art&jazz big Band diretta dal maestro Felice Porazzini.In corso le iniziative del «Natale ad- Città del Commercio», fino al 6 gennaio. Si spazia dalla pista di pattinaggio all’albero di Natale della Thun con la Natività, dai laboratori creativi «le officine di Babbo Natale» agli spettacoli teatrali per tutte le età, adulti e bambini.ospita, invece, lo Street Festival.Martedì 2 gennaio, al teatro Flavio Vespasiano di, al via la stagione di prosa, con la trasposizione teatrale del romanzo "Un Borghese piccolo piccolo" con protagonista Massimo Dapporto.