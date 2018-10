RIETI - Mercatini, piste di pattinaggio, celebrazioni del primo presepe della storia e persino neve finta, laddove quella vera non dovesse arrivare. Il Natale reatino si annuncia ricco di eventi. Forse, anche troppo ricco e il Comune è già in campo per creare una cabina di regia che consenta di ottimizzare al massimo spazi e risorse a disposizione.

Mentre a Palazzo di Città si discute, c’è però chi ha fatto già un passo in avanti pubblicizzando eventi e iniziative: il centro commerciale Perseo ha lanciato la comunicazione sul mercatino di Natale, nonostante dall’Ascom e dal Comune non ne sapessero nulla.



