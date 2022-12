Domenica 25 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del giorno di Natale - di Santo Stefano - in tutto il Reatino.

Partita a Greccio, via alla rievocazione storica del primo presepio, messo in scena dalla Pro loco di Greccio, nel piazzale sottostante il santuario di Greccio: cinquanta figuranti in costume dell’epoca riproporranno la storia della nascita del presepe, voluto da San Francesco nel 1223. Oggi alle 12, solenne celebrazione presieduta dal ministro provinciale dei frati minori di Lazio e Abruzzo, frà Luciano De Giusti. Lunedì 26 dicembre, a partire dalle 17.30, il via alle repliche del presepe vivente, che continueranno per l’intero periodo delle festività: mercoledì 28 dicembre, il primo gennaio 2023, il 6, 7 e 8 gennaio. Martedì 3 gennaio, alle 16, la sacra rappresentazione tornerà ad Assisi, nella piazza Inferiore della basilica di San Francesco.

Non solo presepe vivente. Per l’intero periodo natalizio, giungendo a Greccio, si potranno visitare anche la mostra-mercato in piazza Roma (oggi e lunedì dalle 10 alle 18), il museo internazionale (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30), l’esposizione permanente all’interno del convento francescano (tutti i giorni dalle 9 alle 18), il sentiero degli artisti lungo le vie del centro storico, le decine di miniature realizzate da residenti, negozianti, scuole e associazioni in ogni angolo del borgo e nelle frazioni, sempre più numerose grazie all’iniziativa “Il presepe è Greccio”, promossa dal centro sociale La Cappelletta. E poi c’è la terza rassegna online “Greccio...è il Presepe”, con opere in mostra sulla pagina facebook della Pro loco. Oltre ad ammirare le foto, i visitatori potranno votare fino alle 12 di domenica 8 gennaio.

Prima edizione del “Reate Gospel Italia e non solo”, con le sonorità natalizie, che ospita, oltre ai cori, musicisti solisti, ensemble e poeti. Inizio alle 21, nella chiesa di San Rufo a Rieti. In programma il 27 dicembre canti di Natale a cura di Musì Trio; il 29, canti di Natale con il Coro Orpheus, dal titolo “Gaudete! Christus est natus!’”; il 5 gennaio, canti e suoni sacri di Natale a cura dell’Anonima Frottolisti di Assisi, dal titolo “Noe Noe. Nato canut omnia”.

La Corale Mompeo - Farfa in concerto nell’Abbazia di Farfa, in Sabina, nel giorno di Santo Stefano (lunedì 26 dicembre) alle 18.30: armonie e canti della tradizione nel concerto “In dulci jubilo”, con la novità dell’introduzione delle cetre, di cui al corso estivo Laudemus Deum cithara. Alla cetra, Paola Rossi, Vincenzo Senatore ed Egizia Costantini, mentre organo e direzione artistica sono affidati a Roberta Duranti. Musiche di Mozart, Lully, Ravanello, Suso, De Liguori e Wade.

Lunedì 26 dicembre alle 21, con la direzione artistica di Emanuela Antonelli, andrà in scena nella palestra comunale di Casperia, lo spettacolo di danza “Inside out. Sei emozioni in cerca di un sentimento”. Saliranno sul palco le allieve della Life dance school dei paesi di Casperia, Torri in Sabina, Forano, Stimigliano, Cottanello, Collevecchio, Magliano Sabina.

A Leonessa, lunedì 26, “Leonessa for kids, con il villaggio di Babbo Natale.

Presepe vivente il 26 dicembre e il 6 gennaio, dalle 16 alle 20, in zona castello, a Santa Rufina di Cittaducale.

Galeotta fu l’ernia inguinale. Che poi è stato il motivo per il quale Gabriele Pellegrini, in arte Dado, era sicuro di essere riformato dal servizio militare, per potersi dedicare interamente alla scrittura dei suoi pezzi comici. «Avevo paura di crescere - racconta Dado - temevo che da grande anch’io sarei stato tronfio e serio come mio padre, mio zio, mio nonno. E invece con grande gioia ho scoperto che si può vivere anche facendo ridere». Il comico, noto per la pluriennale partecipazione al programma “Zelig” di Canale 5, assicura il pieno di risate per mercoledì 28 dicembre, alle 21, al teatro Flavio Vespasiano di Rieti. Per prenotare il biglietto, il numero è 331/7331380. Botteghino del teatro aperto martedì (h.16-19), mercoledì (h.10-13 e 16-21). “Dado a tutto tondo” è uno spettacolo che analizza la realtà in chiave comica, in 5 monologhi che passeranno in rassegna tic e mode del mondo contemporaneo.