Rieti, gli appuntamenti di Natale in città e in tutto il Reatino

RIETI - Gli appuntamenti di Natale in tutto il Reatino.

Al museo e al santuario, nelle chiese e nelle piazze, lungo le vie e nelle vetrine, nelle scuole e anche online, i presepi a Greccio sono molto più di una tradizione. Le iniziative si moltiplicano e, per i visitatori, non c’è che l’imbarazzo della scelta: dalla mostra-mercato in piazza Roma (oggi dalle 14 alle 18, da domenica al 30 dicembre dalle 10 alle 18) al museo internazionale (tutti i giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 10 alle 18.30), dall’esposizione permanente all’interno del convento francescano (tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19) alle decine di miniature realizzate da residenti, negozianti, scuole e associazioni in ogni angolo del borgo e nelle frazioni, quest’anno ancora più numerose grazie all’iniziativa “Il presepe è Greccio”, promossa dal centro sociale La Cappelletta. E poi c’è la rassegna online con 24 opere in mostra sulla pagina facebook “Pro loco Greccio - Concorso Greccio...è il Presepe, II edizione». Oltre ad ammirare le foto, i visitatori potranno anche votare fino alle 12 di mercoledì 5 gennaio. Proposte per appassionati e non solo, che fanno da cornice alla più antica delle tradizioni, la Rievocazione storica del primo presepe del mondo, pronta ad andare in scena con una veste nuova: con il debutto in regia del grecciano Stefano Martini (che succede all’umbra Maura Beltrame e al reatino Paolo Fosso), copione e musiche hanno subito un profondo restyling. Abbandonata la vecchia sceneggiatura, la sacra rappresentazione ripercorre in modo più fedele ai testi dell’epoca la presenza francescana a Greccio tra il 1209 e il 1223. Tra gli interpreti, dopo oltre vent’anni, lascia Federico Giovannelli, che passa il testimone al giovanissimo Emanuele Ranucci nel ruolo di San Francesco. Sette gli appuntamenti, con il primo svoltosi nella notte di Natale, nel piazzale inferiore del santuario, dove sono state installate tribune con oltre mille posti a sedere. Oggi alle 12 la solenne celebrazione di Natale sarà presieduta dal Ministro generale dell’ordine dei Frati Minori, padre Massimo Fusarelli. Fitto il calendario delle repliche del presepe vivente: domenica 26 e martedì 28 dicembre, l’1, 2, 6 e 8 gennaio, sempre alle 17.30. Appuntamenti in serie anche in tv con Greccio e il suo presepio protagonisti oggi alle 19 dopo il Tg in Mag di Studio Aperto, sempre oggi alle 18.30 e domenica alle 20.30 su Tv2000 e nei notiziari del weekend di Rai News 24.

A Poggio Mirteto, per il Natale, è stata realizzata, davanti alla chiesa di San Rocco, una originale rappresentazione del presepe, sotto il simbolo poggiano: la Torre dell’Orologio. Sotto l’arco è collocata la Sacra Famiglia. «L’oro che simboleggia la Luce Divina - spiegano i volontari che hanno realizzato l’opera - si irradia lungo la scalinata e, idealmente, in tutto il paese e negli uliveti limitrofi, formando una via luminosa, immagine più immediata di vita e di Dio».

Domenica 26 alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Scandriglia, concerto del quintetto di flauti Il Cardellino, un gruppo cameristico formato da cinque flautisti apprezzati nell’ambito del mondo accademico romano. Un ensemble che si avvale dell’uso del consort della famiglia dei flauti (dall’ottavino al flauto basso) ed esegue celebri pagine, originali o trascritte dallo stesso gruppo, con delicatezza nelle sonorità. La formazione con Giuseppe Megna e Antonio Di Giambernardino (flauti in do), Michele Gisi (ottavino e flauto in do), Lucrezia Cortilli (flauto contralto) e Birgit Nolte (flauto basso) eseguirà musiche di Puccini, Mozart, Bizet, Rossini, Schubert e musiche natalizie.

Prosegue il Festival dei Lupi Mannari in Sabina, con una serie di iniziative programmate tra Natale e Capodanno. Martedì prossimo, 28 dicembre, alle 17, presso il rifugio Il Trio a Poggio Catino, spettacolo di narrazione “Martiri della Libertà, Monte Tancia 1944”, con Andrea Maurizi del Teatro delle Condizioni Avverse. La vera storia di Vittorio, che all’età di 16 anni fu testimone casuale di molti eventi succedutisi a Roma e in Sabina nel 1944. Questo spettacolo è nato con l’idea di far riscoprire ciò che accadde sui monti e paesi sabini: attraverso il teatro di narrazione si racconterà di storie che portarono alla morte per la libertà, grazie a un testo corale, che parte da una ricerca storica.

Sempre martedì prossimo, 28 dicembre, dalle 14 alle 17, nella biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Poggio Mirteto, è in programma un laboratorio di automi per bambini e bambine da 9 a 11 anni, a cura dell’Associazione Modern Automata Museum, che lavorerà alla costruzione di un automata con materiali di riciclo. Il giorno seguente, sempre in biblioteca, dalle 9 alle 13 e poi giovedì 30 dicembre, dalle 15 alle 19, una mostra temporanea degli automi realizzati, dove sarà possibile visionare e utilizzare gli automata costruiti nel corso del laboratorio. La prenotazione è possibile inviando una e-mail all’indirizzo info@condizioniavverse.org.

Aperti nelle festività natalizie gli hub di Rieti e di Torricella in Sabina del progetto “Ci vuole un villaggio”, selezionato da “Con i bambini”. Letture ad alta voce, laboratori, storie e fiabe animate, senza tralasciare i compiti. In via dei Crispolti 20, a Rieti, Promis propone a bambini da 6 a 11 anni laboratori ambientali sul riciclo creativo, lunedì 27 dicembre sul Natale e lunedì 3 gennaio sull’Epifania: l’appuntamento è dalle 15 alle 17. Martedì 28, dalle 10.30 alle 12.30, è il turno delle letture animate a cura di Agorà, per bambini tra 8 e 10 anni: si lavorerà su una fiaba che arriva dalla Russia, Babushka, la “Donna del Natale”. Dopo il racconto i bambini potranno condividere e rielaborare i significati della storia realizzando piccoli manufatti da riportare a casa. Sabato 8 gennaio, lettura ad alta voce a cura del Gruppo Jobel: è “Una viola al Polo Nord” di Gianni Rodari, per bambini da 4 a 7 anni. L’appuntamento è dalle 17 alle 18.30. Per tutto il periodo natalizio proseguirà anche l’attività di aiuto compiti a cura de La Strada. Proposte anche nell’hub di Torricella in Sabina, nell’ex sede comunale di via Roma: mercoledì 29 dicembre e mercoledì 5 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30, laboratori creativi su Natale ed Epifania proposti da Promis. Venerdì 7, dalle 17 alle 18.30, e sabato 8 gennaio dalle 12 alle 13, favole animate e incontri con gli autori a cura del Gruppo Jobel. Anche qui senza interrompere le attività dell’aiuto compiti. Letture, laboratori e aiuto compiti sono gratuiti. Per informazioni e iscrizioni, scrivere a coordinamento@ilsamaritanorieti.it; pagina facebook: “Ci vuole un villaggio”.

Natale a Fara in Sabina con i tradizionali momenti liturgici, dal Duomo all’Abbazia di Farfa. Domenica, inoltre, giorno di Santo Stefano, il recital di Natale “La stalla di Ruth”, alle 18.30, a Canneto Sabino, tra divertimento e musica, per adulti e bambini.

Per il Natale a Borbona, domenica sarà il concerto della Banda di Borbona Concezio Colandrea ad allietare il pomeriggio.

Oggi, per gli eventi di Natale a Leonessa, un appuntamento particolare è quello che si svolgerà all’Auditorium Santa Lucia alle 18: ad attendere i visitatori ci saranno i The Fuzzy Dice con lo spettacolo “Rock Natale a tutti”. La band che ha già preso parte recentemente alla maratona Telethon sulla Rai. Ingresso libero con super green pass fino a esaurimento posti. Sempre a Leonessa, a Piedelpoggio, strade, angoli, scorci della frazione sono teatro della rappresentazione della Natività realizzata da artigiani del posto e che resterà esposta fino alla fine delle festività, con un presepe diffuso per celebrare il Natale nel territorio dell’altopiano leonessano.

A Vallecupola c’è il presepio dei pastori realizzato da un maestro artigiano in una stalla, stante l’indisponibilità della chiesa, in attesa di restauro.

Il “Presepe vivente Santa Rufina 2021”, organizzata dall’Associazione Odv “Presepe Vivente Santa Rufina”, si svolgerà il 26 dicembre 2021 e il 6 gennaio dalle 16 alle 20, a Santa Rufina di Cittaducale, in zona Castello. Il percorso pedonale, a senso unico, comprenderà via delle Scalette e via Castello.

A Configni, nella frazione di Lugnola, domenica pomeriggio, la tradizione natalizia si rinnova con la rappresentazione della Natività con il presepe vivente che verrà realizzato tra i vicoli e le piazzette dell’antico borgo.

L’associazione Trekking in Sabina propone per domenica il “Trek di Santo Stefano” alle gole del Farfa e l’Alpaca ranch, al coperto nella tipica tenda Yurta: una escursione alla scoperta del monumento naturale del Lazio “Gole del Farfa”, tra il territorio di Castelnuovo di Farfa e quello di Mompeo, con annessa visita e pranzo all’Alpaca ranch. Un percorso di trekking adatto a tutti, di media difficoltà. Il punto di partenza sarà dall’Alpaca ranch, dove si farà ritorno, una volta terminata l’esplorazione alle Gole. Info e prenotazioni (obbligatorie) whatsapp o sms al numero 327/9308192 (Stefano).