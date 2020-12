A Castel di Tora “Natale in Borgo” fra luci e musica fino al 6 gennaio

RIETI - Dal 15 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il Comune di Castel di Tora propone “Natale in Borgo”. Un progetto realizzato con il contributo economico dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio.

Le restrizioni imposte dall’emergenza socio-sanitaria non hanno fermato la volontà dell'Amministrazione di regalare un Natale sereno ai propri abitanti e a chi potrà, durante le festività, visitare il Borgo. Castel di Tora, riconosciuto e certificato tra i “Borghi più belli d’Italia”, si “vestirà a festa”, fra luci e musica lungo le vie del Borgo.

Durante tutto il periodo saranno esposti i numerosi Presepi allestiti grazie al prezioso contributo della popolazione mentre la meravigliosa atmosfera di luci, colori e musica allieterà il percorso fra le raccolte vie medievali del Paese.

Nei giorni 23,24 e 25 Dicembre verrà inoltre trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune (www.facebook.com/castelditora) e sui canali 173 e 193 del digitale terrestre, un concerto di Natale, preregistrato nella fantastica cornice di Monte Antuni, risalente all’XI secolo, abbandonato alla fine della seconda guerra mondiale ed oggi parzialmente ristrutturato.

Yuri Alviggi alle percussioni e Daniel Angeletti alla chitarra acustica accompagneranno la splendida voce della soprano Ilaria Giampietri. Nove brani, dai calssici natalizi “Jingle bell rock”, “Last Christmas”, “Silent Night” ad “Hallelujah” ed “Imagine”, racconterrano in video le meraviglie paesaggistiche di Castel di Tora. La visione del concerto sarà comunque sempre disponibile per la visione anche nei giorni successivi sui canali social del Comune.

Nel rispetto delle misure anti-covid, ferme restando eventuali ulteriori misure restrittive, il 24 Dicembre alle ore 18 ed il 25 Dicembre alle ore 11, presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista, si terranno le celbrazioni della Santa Messa di Natale.

Il 6 Gennaio 2021 avverrà la consegna, quest'anno a domicilio, della “Befana del Borgo”, un pensiero particolare a tutti i piccoli abitanti del Paese.

Il Sindaco Cesarina D'Alessandro, in un periodo di grande difficoltà, nel ringraziare quanti hanno collaborato all'allestimento dei Presepi, ha voluto augurare “Buon Natale a tutte le donne e uomini di Castel di Tora. Buon Natale agli anziani, custodi delle nostre radici e di una memoria storica che è insegnamento di vita Buon Natale a tutti i nostri giovani, speranza per il futuro: meritano la fiducia e l’opportunità per restare nel proprio Paese Buon Natale ai bambini, che sono la nostra più grande ricchezza affinché abbiano occhi attenti e cuori aperti ad accogliere, Sempre. Buon Natale agli Assessori, a tutti i Consiglieri Comunali e ai Dipendenti per aver svolto il proprio ruolo con professionalità e senso di responsabilità. Auguro a tutti voi, castelvecchiesi, un Natale sereno ed un Nuovo anno se possibile migliore di quello passato, con la speranza che questa festa possa alimentare l’amore per la nostra Comunità e rafforzare la volontà di collaborazione per la costruzione del nostro futuro: Castel di Tora ha bisogno di persone coese e partecipi per riuscire a raggiungere nuovi obiettivi».

Per tutte le info: Comune di Castel di Tora ( 0765 716313 )

