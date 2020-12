RIETI - Natale da soli, senza figlie e nipoti. Loreto Rinaldi, 80 anni ad aprile del prossimo anno, vive con la moglie Marianna a Collenasso, frazione del piccolo Comune di Cittareale, che conta circa 450 abitanti, dove è anche assessore comunale. Tra le conseguenze dell’ultimo Dpcm del Governo, per contrastare i contagi, che limita gli spostamenti e, soprattutto, non consente uscite ed entrate dai singoli Comuni a Natale, Santo Stefano e il 1° gennaio, ci sono anche quelle sulle famiglie. Soprattutto nei piccoli centri. «Saranno delle feste un po’ particolari - commenta Rinaldi - stare senza le mie figlie e i miei due nipoti è triste: certo, la cura della salute è importante, ma alla fine con questo Dpcm ci rimettono soprattutto i piccoli comuni come il nostro, che in questi mesi si sono strettamente attenuti a tutte le normative».

La situazione

A Cittareale, attualmente, ci sono nove casi di positività al Covid-19. Rinaldi, in merito ai divieti per le festività, racconta anche di altri casi simili nella stessa Cittareale, ma anche nelle località vicine, dove addirittura ci sono dei nonni e nipoti in Comuni diversi, ma separati solo una manciata di chilometri, che non potranno rivedersi. Ovviamente il pensiero corre a Roma: proprio lì risiedono le figlie di Loreto, Valentina e Alessandra. «Siamo i primi a tenere alla cura dei nostri genitori - spiega Valentina Rinaldi - e anche quando siamo saliti a Cittareale, abbiamo sempre cercato di rispettare tutte le misure di prevenzione».

Il cambiamento

Ora, questo provvedimento giunge con le feste imminenti, entrando in vigore dal 21 dicembre e per le festività. «Già da molte settimane, per noi che risiediamo a Roma, è difficile venire a trovare i nostri cari perché, con il coprifuoco fissato alle ore 22, dobbiamo sempre pianificare delle visite con almeno una notte di pernottamento», prosegue Valentina. A tornare sull’argomento è stato anche il sindaco di Cittareale, Francesco Nelli, che si aspetta che nel Governo prevalga il «buon senso» e che ci siano chiarimenti su quello che si annuncia un Natale molto triste e solitario per gli anziani residenti nei piccoli comuni.

