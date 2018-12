© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Nel «Paese che non c’era», a, il Natale è arrivato con l’accensione della luminarie che hanno dato il via al programma natalizio. «Appuntamenti per grandi e piccini - spiega il sindaco Stefano Micheli - per far vivere l’atmosfera incantata del Natale e attrarre visitatori che potranno scoprire i negozi, le aziende, gli artigiani e i prodotti locali. Aperta anche la libreria temporanea e concerto, questa sera, “Note di Natale” a palazzo Iacobuzzi», con Silvia Lo Giudice, (soprano), Pietro Colucci (tenore), Paola Moretti (pianoforte).E’il «Borgo del Natale»: mercatini in piazza, artigianato, presepi artistici, idee regalo, prodotti tipici. Gli stand gastronomici fanno da cornice al borgo, si potrà curiosare tra le tipiche casette di legno alla ricerca di artigianato natalizio, nel sentiero degli artisti. E, ancora, gli affreschi di pittori internazionali e, domenica, «Il borgo in candela» con l’intero paese illuminato (dalle 17.15) solo da luci naturali e candele, le degustazioni curate da Itfuditaly. Da lunedì 24 (alle 22.30), nel Santuario francescano, il via alle rappresentazioni del presepe vivente, che proseguiranno fino al 6 gennaio. La successiva è alle 17.30 di mercoledì 26, quindi il 29 e 30 dicembre, il 1° gennaio, il 5 e il 6, sempre alle 17.30.Il Natale è ormai alle porte e, domenica 23, è tempo di «Babbo run», gara podistica, agonistica e non, con cappellino e barba bianca da Babbo Natale. L’appuntamento è duplice: alle 11, da piazza Vittorio Emanuele II, a, parte la corsa competitiva di 10 km, aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento per l’anno sportivo 2018. Alle 11.30, dalla stessa piazza, il via al trekking urbano, passeggiata guidata di circa 3 km per le vie del centro storico, aperta a tutti. Possono partecipare famiglie, magari con il cane, si possono utilizzare i pattini. Nel villaggio presenti stand con eccellenze gastronomiche locali e natalizie. Il sito è www.h4fsport.com. Per l’iscrizione l’indirizzo è iscrizioni@h4fsport.com. Il numero è 0746/205528., oggi e domenica, nuovo appuntamento con i Mercatini di Natale anche per il «Christmas food festival», salone delle eccellenze enogastronomiche, promosso dalla Camera di commercio di Rieti e dalla sua Azienda speciale Centro Italia Rieti, nel progetto PromoRieti, cofinanziato da Unioncamere Lazio. Oggi e domenica, a, mercatino di artigianato e prodotti tipici.Appuntamento musicale con «Tutto Rossini» a: domenica alle 18.30, in Cattedrale, organizzato dal Coro Cattedrale, «Messe Solennelle» di Gioachino Rossini per soli coro e orchestra.Per il Natale a, oggi, il mercatino e, nel pomeriggio, performance degli artisti di strada e musicisti, spettacolo per bambini e, alle 19, il concerto-spettacolo teatrale «Storie di coppie e contorni» di Manuela Rossetti. E, ancora, Acusticomio duo presso la Locanda del Gufetto alle 20 e, alle 21.30, concerto-spettacolo «Incognita XX» a cura del Coro Meridies di Roma, al teatro Comunale. A, al teatro Ignazio Gennari, questa sera, va in scena «L’uomo uccello», spettacolo di e con Claudio Montuori; domenica, in palestra, concerto della Banda comunale. Trekking in Sabina, domenica, con escursione alla Grotta Grande di Muro Pizzo, nel territorio diUna domenica, l’ultima per il 2018, tra animazione e stand. Si ripete la magia del Natale nell’appuntamento a, che domenica prossima si trasforma nel «Paese di Babbo Natale». L’iniziativa vedrà, dalle 10 alle 19, la presenza di mercatini artigianali, musica, prodotti tipici, la locanda del borgo e animazione, in una manifestazione a cura della Pro loco di Collalto.Concerto di Natale «Gospel & Jazz» dell’Associazione di promozione sociale «D’altroCanto» di, giunto alla sua terza edizione, questa sera alle 21 al teatro Flavio Vespasiano di Rieti. Il coro e l’orchestra «D’altroCanto», diretti dai maestri Adolfo e Matteo Troili, già nel 2016 e 2017 hanno fatto registrare il tutto esaurito al Flavio, in altrettanti spettacoli. Dopo il successo dello scorso anno, con l’esibizione di Sarah Jane Morris, quest’anno l’ ospite internazionale della serata sarà Tony Momrelle, uno dei cantanti soul più importanti della scena britannica, una carriera che dura da oltre vent’anni. Tony Momrelle, lead vocalist degli Incognito, si è esibito con artisti quali Gloria Estefan, Celine Dion, Janet Jackson, Whitney Houston, Chaka Khan, Sade, Gary Barlow, Andrea Bocelli, Take 6, Gwen Stefani, Robert Palmer, il gruppo musicale gospel Seven e molti altri. Nel 2016 ha supportato gli Earth, Wind & Fire per il loro tour nel Regno Unito. Paul Morley, critico musicale di The Guardian, lo ha definito «Lo Stevie Wonder del 21° secolo». Presenta lo spettacolo Stefano Pozzovivo. Per prenotare i biglietti per lo spettacolo i numeri sono 351/9296274 e 328/3629797. Il botteghino del teatro Flavio per il ritiro dei biglietti prenotati e per l’acquisto diretto, è aperto al pubblico oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il telefono è 0746/271335.In corso le iniziative del «Natale ad- Città del Commercio», fino al 6 gennaio. Si spazia dalla pista di pattinaggio all’albero di Natale della Thun con la Natività, dai laboratori creativi «le officine di Babbo Natale» agli spettacoli teatrali per tutte le età, adulti e bambini. Tra le iniziative principali, oggi, lo spettacolo itinerante «Le bianche presenze», a cura dell’Accademia Creativa.ospita, invece, lo Street Festival: tra i prossimi appuntamenti, giovedì 27, alle 21.15, Artem Gospel Choir Rieti si esibirà nella chiesa di Santa Rufina e il 28 alle 21.15 al Palazzo della Comunità.Tra le iniziative per il Natale a, oggi alle 21 concerto del Duo Sax & Fisa al cinema Iris, oltre ai mercatini in piazza. Domenica, al cinema Iris, alle 21 concerto del Trio Mission. Lunedì 24 alle 16.30 Babbo Natale in piazza con i doniRinviato, a, lo spettacolo al teatro Flavio, "Il lago dei cigni", originariamente previsto per domanica.Doppio concerto, organizzato dalla direzione aziendale della Asl reatina, all’ospedale de Lellis di: oggi alle 16.30, l’Unità di Radioterapia Oncologica dell’ospedale ospita il concerto di Natale, nel progetto «Musica in Ospedale» dell’Associazione Musikologiamo: il Musì Trio, con Paolo Paniconi, Sandro Sacco e Maria Rosaria De Rossi, proporrà brani tratti da colonne sonore dei film. Giovedì 27 alle 17, nella stessa area, sarà la volta dell’Artem Gospel Choir diretto dal maestro Ettore Maria Del Romano.