Ad Amatrice “Natale insieme” con una serie di eventi video

Amatrice si prepara a festeggiare questo anomalo Natale 2020 con la manifestazione "Natale Insieme" realizzata grazie al contributo della Regione Lazio e di Enel.

Spazio all’on-line quindi, con la volontà di fare di necessità virtù riscoprendo e diffondendo le tradizioni e le ricette tipiche di questo periodo dell’anno, approfittando dei canali social per spiegare anche ai più giovani le origini ed i significati di gesti antichissimi.

Sulla pagina Facebook di Radio Amatrice, e sugli schermi dei centri commerciali, sono previsti una serie di eventi video: il primo rilasciato in occasione dell’Immacolata Concezione al momento è stato visto da quasi 8000 persone, un secondo video verrà pubblicato il 23 Dicembre e racconterà le tradizioni della Vigilia e del giorno di Natale mentre il video dell’Epifania verrà rilasciato il 5 Gennaio e racconterà delle antichissime tradizioni della Pasquella e della Ciambella del Bambino.

Sempre sulla pagina Facebook di Radio Amatrice diretta streaming dalla Parrocchia di Sant’Agostino della S. Messa di Natale il 24 dicembre alle ore 18.00.

Per tutti i bambini che hanno imbucato le letterine presso i due Centri Commerciali, Babbo Natale invierà via whatsapp i suoi auguri personalizzati.

Il giorno di San Silvestro andranno on line gli auguri del Sindaco Fontanella, la replica del concerto della Banda Musicale di Amatrice e dalla mezzanotte un video con gli auguri inviati alla radio dagli amatriciani e per gli amatriciani.

I due Centri Commerciali sono vestiti a festa con Presepi e Luminarie.

A causa del Covid19 saranno sicuramente delle festività diverse, ma non meno significative: scoprire o riscoprire il profondo significato di gesti che si sono tramandati per generazioni e per secoli permetterà anche ai più giovani di cogliere la vera essenza del Natale Amatriciano.

