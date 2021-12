Mercoledì 8 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - È il giorno della realizzazione e dell’accensione degli alberi di Natale. In molti casi si abbineranno anche altri eventi nella giornata festiva per l’Immacolata Concezione.

A Rieti, inaugurano temporary shop e mercato medievale. A Poggio Mirteto, alle 11.30, il Concerto di Santa Cecilia con la Banda comunale nazionale Garibaldina, nella sala Elpidio Benedetti. Rinviato al 19 dicembre il mercatino natalizio (e sagra della padellaccia), per previsioni meteo incerte. A Greccio, la mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepio. Accensione dell’albero di Natale a Cittareale, dopo la messa (alle 17) del vescovo Pompili. A Leonessa, in piazza 7 aprile, è tutto pronto per l’accensione dell’albero, oggi alle 17.30. Intanto la sua frazione Piedelpoggio è al lavoro in vista dell’inaugurazione del presepe, sabato 11 dicembre. Ad Antrodoco, oggi, sarà aperta per l’occasione del Natale la chiesa di Santa Maria extra Moenia, poco fuori dal centro cittadino, con il suo battistero rappresenta il monumento più importante del paese. A Vallecupola si può visitare il grande presepe realizzato nella location di una stalla, che riproduce l’antico borgo della frazione di Rocca Sinibalda. Per il Contest di scrittura creativa Paolo Santini - Canto a braccio, appuntamento a Monteleone Sabino, oggi alle 17, al Museo civico archeologico Trebula Mutuesca.