Prende il via dalla Sabina la campagna Nastro Rosa della Lilt

Domenica 3 Ottobre 2021, 10:21

RIETI - Prende il via con molteplici iniziative la Campagna Nastro Rosa della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i tumori) Associazione di Rieti che ha un suo punto di forza nella Delegazione della Sabina.

Proprio in Sabina, nella piazza del Comune di Montopoli è stata realizzata una “panchina rosa” proposta dall’assessore alle politiche sociali Elena Santini che ha avuto l’appoggio di tutta l’Amministrazione.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di una delegazione della Lilt Rieti composta dal vice-presidente Flavio Fosso dalla presidente della Consulta femminile Barbara Pelagotti e dalla componente della stessa Consulta Antonietta Tiberi Vipraio. Insieme a loro il Delegato Lilt della Sabina Luciano Fabrizi e Valentina Alfei Delegata Consulta femminile della Sabina.

Per l’Amministrazione comunale di Montopoli con l’assessore Elena Santini erano presenti, il vice sindaco Tiziana Concina, la consigliera comunale e delegata Lilt Martina Domeniconi.

Flavio Fosso, congratulandosi per la particola iniziativa ha sottolineato come la presenza di una panchina rosa serva a veicolare il messaggio della prevenzione che ha bisogno di una propaganda continuativa ed efficace. Barbara Pelagotti ha richiamato l’attenzione sulle iniziative che saranno attivate in questo mese di ottobre sottolineando l’importanza della raccolta delle domande per gli screening.

Antonietta Tiberi Vipraio ha rafforzato il concetto dell’importanza della diffusione dei messaggi legati alla prevenzione per raggiungere la più vasta area di popolazione possibile.

La consigliera comunale Martina Domeniconi nel ringraziare l’assessore Elena Santini che ha dato vita all’iniziativa ha citato il lavoro svolto dai ragazzi del Servizio Civile che non hanno fatto mancare il loro impegno e lo stesso concetto è stato espresso dall’assessore Santini che ha voluto rimarcare come la “panchina rosa” si unisca alle altre già costruite presenti nella stessa piazza, le cui motivazione sono state spiegate ai giovanissimi, anche quelli dei Centri Estivi.

Luciano Fabrizi, ha ricordato l’attività della Delegazione annunciando la riunione annuale dei Comuni sabini che si svolgerà il prossimo 12 ottobre nell’Aula consiliare di Cantalupo.

Al termine della manifestazione dopo i saluti del sindaco Andrea Fiori i partecipanti sono saliti sulla torre cittadina da cui si ammira lo splendido paesaggio della Valle del Tevere, fino alla vista della cupola di San Pietro a Roma.