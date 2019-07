Ultimo aggiornamento: 10:07

RIETI - Vuole recitare un ruolo da protagonista la GeVi Napoli, che è pronta a completare il quintetto con l'acquisto di Diego Monaldi, regista di primissimo livello per la serie A2, lo scorso anno a Pesaro in serie A, in passato anche un'esperienza a Sassari. Latina ufficializza il rookie Quinn Taylor, ala di 203 cm, che si lega al club pontino con un accordo annuale.Ufficiale a Torino l'accordo tra il club e Kurt Cassar, maltese ma di formazione italiana, vero e proprio colpo per il pacchetto under di coach Cavina, che potrà contare sul giovane pivot di 208 cm, cresciuto alla Stella Azzurra. L'Eurobasket preleva dalla serie B Sacchettini, preso anche l'under Chinellato, ora parte l'assalto al mercato americano. Bergamo e Zugno avanti insieme, per il ruolo di centro titolare piace Bozzetto, ex Legnano.Casale attende la risposta dell'ex Npc Sims, intanto per lo spot di ala piccola si segue Lacedarius Dunn, lo scorso anno miglior marcatore nella seconda lega turca.