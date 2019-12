© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell’ambito dell’iniziativa “Sweet Christmas Day”, organizzata dalla Camera di Commercio di Rieti e dall’Azienda Speciale Centro Italia Rieti, dedicata alla degustazione gratuita di specialità dolciarie natalizie, il Comune di Rieti e la Camera di Commercio hanno voluto premiare i maestri Fratelli Bruno e Domenico Napoleone, recentemente premiati per il loro prodotto nel corso del “Panettone Day” di Milano, concorso esclusivo che promuove l’eccellenza della pasticceria italiana con una giuria d’eccezione tra cui il maestro Igino Massari.«Abbiamo tante eccellenze a Rieti che si fanno onore in tutto il Paese e anche all’estero e i Fratelli Napoleone sono certamente tra queste – hanno dichiarato il vicesindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi, e il presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini, entrambi presenti alla premiazione insieme al Segretario Generale Giancarlo Cipriano - Oltre a rafforzare la realtà produttiva reatina, le eccellenze come la Pasticceria F.lli Napoleone permettono di contribuire alla promozione del nome e delle caratteristiche positive della nostra Città e del nostro territorio. Gliene siamo grati e abbiamo voluto testimoniarlo con questo simbolico riconoscimento».