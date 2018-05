di Sabrina Vecchi

RIETI - Giovani musicisti crescono. Nato da pochissimo, il «Nannerl Trio» inizia a prendersi le prime soddisfazioni. Si intuisce molto già dal nome dato al gruppo, poiché la formazione di giovani musiciste si ispira al vezzeggiativo «Nannerl - italianizzato come Nannarella - con il quale è passata alla storia la sorella di Wolfgang Amadeus Mozart, anch’essa musicista.



Preparate dal Maestro Mario Montore, le tre talentuose musiciste, Giulia Cellacchi al violino, Lara Biancalana al violoncello e la reatina Agnese Giammusso al pianoforte hanno appreso con gioia in questi giorni di essere risultate idonee al «Youth Chamber Music Contest & Meeting» nell’ambito della sesta edizione di Trame Sonore, nell’ambito del Festival di Muisca da Camera di Mantova, dove si esibiranno il prossimo 1 giugno e potranno anche avere la possibilità di accedere alla masterclass di Alfred Brendel ospite d’onore della kermesse.



Un risultato che inorgoglisce le ragazze e le rispettive famiglie, che hanno supportato gli studi musicali iniziati all’età di otto anni per Agnese e di cinque per Lara e Giulia. Per tutte e tre le ragazze, studi al Conservatorio e numerosi stage, corsi di perfezionamento e masterclass con prestigiosi maestri. Intanto, per il duo composto da Agnese Giammusso e Lara Biancalana è arrivato anche il primo posto assoluto alla sedicesima edizione del Concorso di Esecuzione Musicale Città di Magliano Sabina, per la sezione musica da camera categoria A.



Trionfo con un punteggio di cento centesimi più borsa di studio per una pianista e una violoncellista che certamente faranno strada.

Gioved├Č 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA