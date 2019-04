© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Che la si conosca come cantante, autrice di testi, attrice o scrittrice, Nada Malanima resta una personalità importante per il panorama italiano. L’artista toscana passa anche per Rieti con il suo libro “Il Mio Cuore Umano”, edito nel 2008 per Fazi e nel 2019 per Atlantide, di cui si parlerà il prossimo lunedì (29 aprile) alla Libreria Moderna di Via Garibaldi, dove oltre all’autrice sarà presente anche il suo editore Simone Caltabelotta.Un romanzo dal sapore autobiografico, quello che ha segnato l’esordio di Nada in libreria, e che continua ad appassionare il pubblico dopo più di 10 anni dalla sua prima uscita. Siamo nella Toscana degli anni ’50, quando la piccola Nada viene al mondo e filtra la realtà attraverso i suoi occhi, quelli di una bambina sensibile, inserita in un contesto particolare e in un periodo in cui per strada corrono le prime automobili e nelle case arrivano i primi elettrodomestici. “Il mio cuore umano” è la storia dei rapporti familiari e personali che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza dell’artista, capace di narrare in modo affascinante e introspettivo le sue vicende personali, la sua curiosità, la sua indole solitaria ed il suo amore per la natura. Un romanzo che racconta anche il piccolo borgo toscano di Gabbro, ricco di persone speciali e senza dubbio importanti per la crescita artistica di Nada, che con questo libro apre al lettore il suo “cuore umano”.Appuntamento lunedì a partire dalle 18 in via Garibaldi 244.