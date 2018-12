© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nove reatini portano in città il musical “Les Misérables”, riadattando il capolavoro di Boublil e Schönberg. domani (giovedì 27 dicembre), dalle ore 21.00, il salone parrocchiale della Chiesa di Madonna del Cuore sarà teatro di una bellissima iniziativa, per riscoprire una delle storie più amate della letteratura ottocentesca, firmata da Victor Hugo.Un riadattamento ridotto e senza dubbio interessante, offerto da nove ragazzi con un’accesa passione per l’arte e per la musica: tra loro anche diversi studenti di conservatorio. Si avvia quindi alla conclusione un percorso durato diversi mesi, fatti di prove, studio e sudore per gli attori.«L’iniziativa ha preso avvio praticamente per gioco: una sera, davanti ad una birra, abbiamo deciso di mettere su lo spettacolo – racconta Chiara Orsini, membro della compagnia – La passione che abbiamo messo nelle prove, la costanza e l’impegno di tutti ci hanno consentito di realizzare una rappresentazione ben oltre le nostre aspettative, questa esperienza ci ha permesso di dare sfogo ad una passione che accomuna un gruppo molto eterogeneo, unito anche dall’entusiasmo e dalla voglia di fare».Un’idea senza dubbio lodevole, che ci si augura, sia solo la prima di una lunga lista.Luigi Pennino (Jean Valjean), Paolo Andrea Pasquetti (Javert), Francesca Calì (Fantine), Chiara Orsini (Cosette), Marco Del Din (Enjolras), Mattia Rossi (Marius), Alessia Angelucci (Eponine), Angelica Camusso (Joly/Madame Thénardier), Lorenzo Buccini (Grantaire/M. Thénardier).