RIETI - Ciak in Sabina tra Poggio Mirteto e Montopoli per i musicisti del gruppo Mayem Project. E’ stato girato interamente in Sabina, infatti, il nuovo video dei Mayhem Project: “My story”, il terzo singolo che anticipa l’uscita del nuovo EP. Un pezzo dinamico e moderno che spazia tra sonorità hip hop, rock ed elettroniche.Il video, diretto da Diego K. Pierini della Future Breed, è stato girato al 747 Music club di Montopoli, nella frazione di Bocchignano e a Poggio Mirteto con scene realizzate nella nuova Passeggiata in via De Vito.Il gruppo dei Mayhem Project nascono dall’unione di Alessio De Santis (cantante, produttore e bassista ), Sabino doc dal moento che è nativo di Collevecchio e attualmente abita a Montopoli di Sabina, Stefano “Kabaddu” Simula (rapper) e Francesco Trippanera (batterista) provenienti da generi diversi ma uniti dalla passione per la musica.Tra le protagoniste del video Giulia Gaetani, Miss Sposa Curvy 2018, ed Elisa Bianchi, studentessa dell’Istituto di istruzione superiore Gregorio da Catino di Poggio Mirteto.