di Lorenzo Quirini

RIETI - Rieti si prepara ad accogliere l’ennesimo venerdì di festa della stagione estiva. Una serata particolarmente movimentata e ricca di eventi di vario genere, a cui va ad aggiungersi un nuovo live di Tommaso Tozzi.



Il cantautore reatino sarà accolto per la seconda volta alla “Fabbrica Del Cioccolato” in Via Garibaldi, dopo il successo riscosso nel settembre dello scorso anno, con un’esibizione gradevole e ricca di divertimento. Anche in questa occasione Tozzi renderà omaggio alle più grandi firme del cantautorato italiano, passando anche per nomi più recenti dal panorama underground, accontentando le esigenze di tutti gli ascoltatori. Non mancheranno anche gli inediti del musicista, apprezzati in diverse occasioni anche fuori dai confini reatini, grazie alla qualità dei testi proposti.



Appuntamento alle 22, per trascorrere una piacevole serata, tra musica e poesia, davanti al Teatro Flavio Vespasiano.

Venerd├Č 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:17



