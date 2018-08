di Alessandro Como

RIETI – Fuori da pochi giorni il primo singolo dell’artista rap Davide Panitti, in arte Swen-ky, dal titolo “Linee di grafite”. Il brano, disponibile su moltissime piattaforme tra cui Spotify e iTunes, costituisce uno dei dodici pezzi del suo primo e atteso album “Villa Troiana”.



«Abito a Vazia, aka villa Troiana - spiega il diciottenne Panitti - perché questo è il vecchio nome di Vazia e ho deciso di chiamare così il mio album. E’ un nome molto rappresentativo in quanto le mie tracce escono da villa Troiana».

Swen-ky si sofferma poi sulla sua crescita personale e artistica, partendo dagli albori: «Io mi sono avvicinato al rap in seconda media grazie ad una collezione molto ampia di cd pop e rap di mio fratello Pietro. All’inizio ho provato con la breakdance perché era più semplice e accessibile rispetto al writing ma poi non ho proseguito. Dopo due-tre anni ho cominciato a scrivere i primi testi e posso considerare “Swen 16” il mio primo vero testo, realizzato nel 2016: da lì non mi sono più fermato».



Un percorso lungo e tortuoso quello di Davide Panitti, culminato con il rilascio online di “Linee di grafite”: «Ho scelto questo nome perché la grafite è il materiale della matita e amo unire le mie due grandi passioni: il disegno e la musica, in particolare il rap, il genere musicale che mi rappresenta di più. Il pezzo è un insieme di pensieri collegati l’uno con l’altro, considerazioni sul mio rapporto con rap e disegno che non necessariamente seguono un filo conduttore ben preciso. Per la strumentale, creata in collaborazione con Philside (aka Filippo Ciogli), ho pensato di fare una melodia in cui riprendo un campionamento di una canzone blues di R.L. Burnside, un grande artista che volevo omaggiare».



Swen-ky sottolinea, inoltre, come non sia solo nella realizzazione delle sue tracce, anzi costantemente supportato dai suoi due produttori, nonché grandi amici: «Dietro al progetto, infatti, c’è la Triade’s Studio, che mi ha aiutato a concretizzare tutto questo. Oltre a me, ne fanno parte Philside e Dan X, nome d’arte di Daniele Rinaldi».

Davide Panitti, che quest’anno frequenterà l’ultimo anno del Liceo Artistico, è un’artista emergente ma con la testa sulle spalle, deciso nel raggiungere i suoi obiettivi, passo dopo passo. Il reatino classe 2000 conclude: «Voglio solo essere credibile per continuare a rappare».

