Ecco il live dei Subuteo tra cover e brani inediti: «Abbiamo deciso di ricominciare dalla nostra città»

RIETI - L’attesa sta per finire: dopo più di due anni senza esibizioni dal vivo i Subuteo tornano live partendo proprio da Rieti. L’agenda ricomincia a riempirsi di impegni per la band reatina: il primo è per giovedì 24 marzo, ore 22.30 al Depero di Via Terenzio Varrone, per conoscere o tornare a cantare insieme brani come “Monolocale”, “Fare Goal” e “Spaghetti”, gettonatissimi dagli amanti dell’indie.

L’ultima volta per i Subuteo risale a circa 2 anni fa, allo Spaghetti Unplugged di Roma: da allora denti stretti e piccoli eventi per pochi intimi, ma motori sempre accesi per la creazione di nuovi brani e per mettere a punto gli spettacoli dal vivo, che oltre agli inediti prevedono anche le cover di molti pezzi dell’indie italiano.

«Abbiamo deciso di ricominciare dalla nostra città, non vediamo l’ora di tornare a sentire più da vicino il calore di chi ci sostiene già da qualche anno», commentano i Subuteo, promettendo una serata all’altezza delle aspettative, che si spera possa essere solo la prima di un calendario ricco di date e di novità.