RIETI - Grande successo di pubblico, attento e coinvolto, per il concerto “Musica sotto le stelle” nella splendida cornice della Piazza Superiore del Castello di Frasso Sabino sabato 10 agosto in occasione di Frasso Musica, giunto alla XXX edizione. Maria Rosaria De Rossi (Soprano), Selene Fiaschi (Soprano), Alessandro Calamai (Basso), Sandro Sacco (Flauto Traverso) e Paolo Paniconi (Pianoforte), i musicisti che hanno eseguito un programma ricco e vario di alto spessore artistico, che ha spaziato tra le opere di G. Rossini, G. Donizetti, G. Verdi, M. Ravel, G. Bizet e molti altri. Da sottolineare la splendida interpretazione del terzetto tratto dall’opera “Così fan tutte” di W. A. Mozart, eseguito dai tre cantanti accompagnati da Sandro Sacco al Flauto traverso e Paolo Paniconi al Pianoforte, che ha incantato il pubblico, creando un’atmosfera magica e senza tempo sotto un cielo stellato.Un altro momento magico e coinvolgente si è creato durante l’esecuzione dell’Aria di V. Bellini “Casta Diva”, eseguita magistralmente dal Soprano Selene Fiaschi, accompagnata dal fraseggio dolce ed etereo del Flauto traverso di Sandro Sacco. Una parte del concerto è stata realizzata presso l’Osservatorio di Frasso Sabino, con tutto il pubblico che ha seguito il quintetto di musicisti per ascoltare il programma musicale e osservare le stelle. Una notte magica che ha pienamente soddisfatto il pubblico con un connubio vincente, le musiche senza tempo e un cielo magico che ha lasciato senza parole i presenti, incorniciando momenti di grande suggestione. Il quintetto di musicisti vanta personalità e virtuosismo, insieme a una musicalità limpida e una comunicativa coinvolgente. Soddisfatti il Sindaco di Frasso Sabino, gli organizzatori della manifestazione e il direttore artistico di Frasso Musica Fabrizio Fiorini.