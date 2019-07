© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “AsSaggio 2019”. con questo titolo suggestivo ed accattivante si terrà domani pomeriggio a partire dalle 18, al “Palladio” di via Fratelli Sebastiani, il saggio di musical organizzato da Opus Musik – associazione culturale nata a Rieti nel 2014. Ad esibirsi gli allievi dei due musicisti Elmar Schäfer e Silvia Costanzi, dalla cui collaborazione di questi anni è nata l’idea di sviluppare un nuovo concetto di insegnamento che dia la possibilità agli allievi che frequentano i corsi di acquisire una approfondita conoscenza musicale.Protagonisti i ragazzi e le ragazze, che si esibiranno in pezzi di musical famosi accompagnati da una piccola band con Edoardo Blasetti alla chitarra, Vincenzo Renda al basso e Stefano Natalizi alla batteria. Una novità musicale assoluta, nel panorama artistico cittadino, frutto dell'idea – alla base dei valori di Opus Musik - di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale anche attraverso una intensa attività artistica con musicisti a livello internazionale e con la organizzazione di concerti e manifestazioni culturali. Come quello del Palladio.