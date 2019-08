© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Rino Gaetano Band torna nella nostra provincia, portando con sé i migliori brani del compianto cantautore crotonese. Una serata da non perdere per gli amanti del genere e per chiunque voglia riscoprire la graffiante ironia messa in musica da Rino Gaetano, che questo sabato verrà celebrato a Frasso Sabino.Ci sono canzoni che, come il buon vino, migliorano col passare del tempo. È certamente il caso di “Gianna”, “Berta Filava”, “Ma il cielo è sempre più blu”, tre pezzi cantatissimi dalle platee di tutta Italia e ormai veri cavalli di battaglia per la band, fondata nel ’99 da Anna Gaetano, sorella di Rino.Dopo aver riempito centinaia di piazze e aver rinnovato l’appuntamento con il “Rino Gaetano Day” a Roma, la band si prepara ad un’altra data dell’”Ahi Maria Tour” sabato 17 agosto a Frasso, a partire dalle 22.00, per ballare e cantare sulle note di un colosso della musica italiana.Rino Gaetano Band: Alessandro greyVision (voce, chitarra acustica, percussioni), Ivan Almadori (voce e chitarra acustica), Marco Rovinelli (batteria), Michele Amadori (tastiere e cori), Fabio Fraschini (basso), Alberto Lombardi (chitarra elettrica).