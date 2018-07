Rieti, venerdì arriva la Rino Gaetano Band

di Lorenzo Quirini

RIETI - È iniziato il conto alla rovescia per il live della “Rino Gaetano Band”, in scena venerdì (27 luglio) nel piazzale del Centro Commerciale “L’Aliante” (Quattrostrade), a partire dalle 22.



Una data che molti reatini hanno segnato in rosso sul calendario, impazienti di poter cantare e riscoprire i pezzi più amati di Rino Gaetano, con particolare attenzione per “Gianna”, che esattamente quarant’anni fa si piazzava terza al Festival di Sanremo. Un brano che come molti altri non è mai scomparso dall’immaginario collettivo e che sarà reinterpretato splendidamente dalla band, applauditissima in tutta Italia grazie al "Nuntereggae più Tour". La data del 27 anticipa quella del 16 agosto, quando il gruppo tornerà nel Reatino con una tappa a Leonessa.



Due occasioni dunque, per ricordare e omaggiare Rino Gaetano, attraverso i suoi testi più che mai attuali, parte integrante di una delle fasi più felici della musica italiana.

