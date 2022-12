Tutto pronto per la sesta edizione di “Parole e musica sotto le stelle”

RIETI - Dopo i successi di questa estate Silvia Costanzi soprano e la sua “Rieti Opera Ensemble” tornano ad esibirsi in occasione delle prossime festività natalizie. Nella splendida cornice dell'ex chiesa di San Giorgio, ospiti della “Fondazione Varrone” - da sempre particolarmente sensibile alle realtà artistiche e culturali di Rieti e della sua provincia – la Costanzi e la sua Ensemble porteranno in scena domani sera, 29 dicembre, alle 21 la sesta edizione dell'evento artistico – culturale “Parole e musica sotto le stelle”.

Interrotto a causa della pandemia dopo l'ultimo appuntamento del 2019 l'evento, voluto fortemente da Silvia Costanzi e che visto ogni volta il coinvolgimento di numerosi artisti, tornerà a svolgersi quest'anno proprio nei locali che la Fondazione ha dedicato a tali manifestazioni.

Il soprano reatino, assieme ai componenti del “Rieti Opera Ensemble” - gruppo lirico / vocale nato quest'anno in occasione del concerto di apertura del concorso “Mattia Battistini” - darà vita ad un avvincente evento che intreccerà in modo suggestivo la tradizione natalizia con il mondo dell'opera lirica.

La prima parte sarà difatti dedicata ad una trasposizione in formato ridotto – riadatatta per l'occasione – della “storia” per eccellenza del periodo festivo ovvero l'indimenticabile “Canto di Natale” di Charles Dickens, declinato in cinque quadri.

La storia dell'avaro Scrooge sarà accompagnata da alcuni fra i più bei duetti della tradizione operistica italiana ed internazionale, con brani tratti dal “Simon Boccanegra” e “La Traviata” di Verdi, “I racconti di Hoffmann” di Offenbach ed il “Barbiere di Siviglia” di Rossini.

A seguire e senza soluzione di continuità, la seconda parte sarà tutta dedicata a brani squisitamente natalizi. In scena, oltre al soprano reatino Silvia Costanzi, saranno protagonisti Valentina De Angelis (soprano); Anna Simona Santoprete e Desirèe Proietti Lupi (mezzosoprano); Mirko Rossetti (tenore); Maurizio De Santis (baritono); Francesco Saverio Pasquetti (Basso). Ad accompagnare gli artisti l'immancabile apporto del pianista M° Ruggero Russi.

Appuntamento il 29 dicembre alle 21, ex chiesa di San Giorgio. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.