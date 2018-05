di Matteo di Mario

RIETI – L’avevamo lasciato lo scorso anno con l’uscita del suo primo singolo “Resto solo” ed ora, a più di 12 mesi di distanza, il giovane rapper reatino Marco Casazza, in arte Narco, torna con il suo ottavo lavoro, dal titolo “Balli con me”.



Disponibile su YouTube da soli due giorni, il video del brano, realizzato da Flavia Costanzi, ha già ottenuto più di 900 visualizzazioni e numerose condivisioni sui social. Una conferma, dunque, dell’interesse che quest’artista suscita soprattutto nei giovani, pronti ad ascoltare un pezzo che arriva dopo il buon successo del precedente “Inchiostro nel cuore”, online dal 9 aprile.



Emozione, soddisfazione, ma, allo stesso tempo, idee chiare: «Sono felicissimo per questo nuovo risultato ottenuto – confessa Marco – L’obiettivo è migliorarmi sempre di più, cercando di esprimere ogni volta il massimo delle mie potenzialità. Per chi avesse piacere ad ascoltare live le mie canzoni – continua – colgo l’occasione per segnalare l’appuntamento per la serata di venerdì 2 giugno, dalle 22, al Black Ivory Wine Bar di Piani di Poggio Fidoni. Un’occasione, insieme ad altri artisti locali come Dj Irremoble, Pivm4n3r4 e Antox, per condividere con i presenti le nostre tracce, frutto di grande impegno e determinazione».

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA