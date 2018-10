© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Partiranno oggi, 10 ottobre, i corsi di Teatro sociale, danza contemporanea e Yoga per bambini, ragazzi e adulti. A Poggio Mirteto e Casperia i corsi iniziano con una prima lezione di prova gratuita.Poggio Mirteto ospiterà già da mercoledì prossimo corsi teatrali per ragazzi e adulti. Da martedì 16 ottobre dalle 17 alle 18.30, laboratorio di teatro per bambini (dai 6 agli 11 anni) toccherà invece a Casperia.I LaboratoriLaboratori di Teatro per bambini, diretti da Lidia Di Girolamo (attrice e danzatrice) nascono con lo scopo di avvicinare i bambini all’arte del teatro non ha una finalità unicamente rivolta allo spettacolo. Per i bambini il teatro è il mezzo, divertente e giocoso, per socializzare, educare al rispetto reciproco, al superamento dei propri blocchi e timidezze, allo sviluppo del linguaggio non solo verbale.Teatro per ragazzi e adulti: Diretto da Andrea Maurizi (attore, drammaturgo e regista) e Manuela Fioravanti (attrice). Tecniche teatrali di narrazione e sviluppo delle capacità creative di ogni partecipante al fine di creare personaggi per una messinscena finale.Laboratorio di Teatro Sociale: Diretto da Manuela Rossetti (Regista, Pedagoga, Drammaturga e Critico teatrale). Si tratta di un laboratorio teatrale non solo finalizzato alla messinscena finale di uno spettacolo, ma soprattutto all’utilizzo delle tecniche teatrali per l’analisi del sé e l’osservazione dell’altro. Questo laboratorio è indirizzato ad insegnanti, operatori sociali, psicologi e chiunque sia alla prima esperienza teatrale interessato.