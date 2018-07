di Lorenzo Quirini

RIETI - Le “Osterie dei Pozzi” sono giunte alla VII edizione. Dal 27 al 29 luglio, torna una delle manifestazioni più amate dai reatini, che si svolgerà tra Via Garibaldi e Via dei Pozzi. Sarà proprio questo particolare scorcio del centro storico ad ospitare le diverse osterie con le loro proposte gastronomiche e le 3 postazioni in cui si svolgeranno concerti che spazieranno dalla musica house alla canzone d’autore. Oltre al buon cibo e agli interessanti eventi, non mancheranno le attrazioni per i più piccoli, che dalle 18.30 potranno assistere agli spettacoli per bambini. Enogastronomia, musica e folclore sono le tre parole d’ordine per le “Osterie dei Pozzi” che, anche grazie a questo trinomio, nel 2016 si sono guadagnate un posto come migliore evento dell’anno secondo Italive, Coldiretti e Codacons. Un successo per cui la manifestazione concorre anche nel 2018, visto l’interesse riscosso da reatini e turisti.



IL PROGRAMMA



Venerdì 27: Raffaello Simeoni (Osteria Garibaldi), Carlo Valente & Vincenzo Costantino Cinasky (Osteria dei Pazzi), New Borders Trio (Osteria delle Pizze Fritte). In questa data avverrà anche la presentazione dei libri “Fammi Male” di Francesca Bertuzzi e “Prima Venne Caino” di Mariano Sabatini, a cura di Marco Fuggetta (Osteria dei Pazzi, ore 19.30).



Sabato 28: Luca & Germano (Osteria Garibaldi), Pigeon House (Osteria dei Pazzi), Eliana & Cristian Party Music Live (Osteria delle Pizze Fritte).



Domenica 29: DJ Osso di m2o (Osteria Garibaldi), Deborah Johnson (Osteria dei Pazzi), Ginger Bender (Osteria delle Pizze Fritte).



Osterie e specialità: Osteria della Panzanella, Osteria delle Polpette, Osteria dei Pazzi – bar (tagliolini al tartufo, gnocchi al castrato, pollo con patate, verdure grigliate), Osteria delle Pizze Fritte – bar, Dolceria, Osteria Fritti Misti (Don Panino), Bar Luwak Cafè, Osteria dei Mille (fagioli con le cotiche), Osteria Anita (lenticchie e salsicce), Osteria Garibaldi (Pizzicotti alla Liscianara).



Apertura Osterie ore 20.00

Inizio Concerti ore 21.30.

