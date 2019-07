© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Piccolo Teatro dei Fiori, nella bella cornice di Torre Agnese, a due passi da Labro andrà in scena sabato 13 luglio un altro grande artista napoletano, Lucio Piezzo.«La bellezza di queste rappresentazioni torna a farsi avanti con lo spettacolo di scuola napoletana Le cinque rose di Jennifer - spiega Monica Menichini, ideatrice della rassegna che da alcune settimane sta animando i sabati sera di Torre Agnese - Sta andando molto bene, gli eventi promossi piacciono, abbiamo molti riscontri positivi ed è bello riscuotere il successo auspicato”.Lucio Piezzo, è un'artista dalle mille sfaccettature che pur senza tralasciare i tratti essenziali della rappresentazione recitativa napoletana, regala al pubblico momenti di straordinario spessore. Ha iniziato il cammino artistico nel 1990 alla scuola teatrale di Guido Palliggiano e dal 1993 ha calcato il palcoscenico dei più prestigiosi teatri partenopei e non solo.È stato premiato come miglior attore protagonista nel 2002 per la sua interpretazione nella commedia di Eduardo de Filippo "Questi fantasmi" rappresentata al Teatro Rasi di Ravenna e al Teatro Sistina di Roma. Lo stesso riconoscimento gli è stato conferito nel 2003 a Ferrara per "Filumena Marturano" di Eduardo de Filippo, nel 2011 a Napoli per "Ferdinando" di Annibale Ruccello al Teatro Totò e nel 2016 quale protagonista nella commedia "Chiove" di Pau Mirò al Teatro Boni di Acquapendente (Viterbo).Nel cinema ha avuto ruoli nel 2004 in "Roma Filming" con la regia di Riccardo Bellucci, nel 2010 in "L'imbroglio nel lenzuolo" con la regia di Alfonso Arau, nel 2012 in "All'ultima spiaggia" con la regia di Giuseppe Ansanelli.Lo spettacolo avrà inizio alle 19. È obbligatoria la prenotazione. Durante la serata verranno offerti food &flowers couture insieme a bevande selezionate proposte da Fat Art Club. Ogni ospite riceverà un dono realizzato per l'occasione in edizione limitata da Barna Cachemire.Maggiori informazioni su www.torreagnese.com