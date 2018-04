di Luigi Ricci

RIETI - Un pezzo della piccola storia musicale di Rieti se n’è andato oggi con la scomparsa di Roberto Lucandri, 74 anni, cantante de I Sabini, il più ricordato tra i gruppi musicali reatini degli anni ’60, in piena era “beat”, vincitori nel 1966 della prima edizione del famoso Festival dei complessi insieme ai New Dada di Maurizio Arceri (poi fondatore dei Krisma).



I Sabini furono la punta del piccolo iceberg di complessi che nacquero anche a Rieti sulla scia di Beatles e Rolling Stones. Cantante dalla voce melodica, a Lucandri è legata l’idea di dare vita al Club ’66, in via del Seminario, un po’ come il Cavern Club dei Beatles a Liverpool, quale primo punto di riferimento per tutti i giovani dell’epoca.



I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa della Madonna del Cuore, in cui avrà luogo una raccolta per il fondo delle vittime dell’amianto.





