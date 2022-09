Tutto pronto per la seconda edizione del Death of Summer Metal Fes

RIETI - Sabato 10 settembre si terrà la seconda edizione del Death of Summer Metal Fest, dedicato alla musica metal italiana, presso il R'nR Sporting club-piscina di Contigliano in via Cipriani 19



I protagonisti dell'evento saranno i leggendari Electrocution, che si esibiranno in uno special show per celebrare i trent'anni del seminale "Inside the Unreal", vera pietra miliare del death metal internazionale. ll disco della band bolognese infatti, ebbe un forte impatto nella scena musicale e gode tutt'ora di un grande favore da parte di pubblico e critica: sarà pertanto un'occasione unica per apprezzarne dal vivo la carica devastante rimasta immutata.





La line-up si arricchisce delle atmosfere sludge/doom dei fenomenali Void of Sleep, da Ravenna, vera rivelazione del metal più ricercato e progressivo degli ultimi anni, forti del loro ultimo acclamato LP "Metaphora", e degli storici black metallers Infernal Angels, che festeggiano i venti anni di attività, sempre sull'onda di un sound primordiale e intransigente.A dare fuoco alle polveri ci penseranno i paladini locali del metallo pesante: i promettenti Devoted Madness, che presenteranno in anteprima il loro disco di debutto omonimo, i deathsters VELENIA, e gli storici NECROFILI, che proporranno dei brani inediti.Insomma un appuntamento da non perdere per gli amanti del genere.Apertura cancelli ore 17 - inizio concerti ore 18Il festival sarà ad ingresso libero.