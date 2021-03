“Come non fossi qui”, esce il secondo Ep di Caroli & I Fiori Del Male

RIETI - È uscito il secondo Ep di Mattia Caroli & I Fiori Del Male, dal titolo "Come non fossi qui". Un lavoro che porta anche la firma dei produttori Leo Pari (ex Thegiornalisti) e Alessio Festuccia, e che trae ispirazione dai numerosi concerti all'estero della band.

Al centro di "Come non fossi qui" troviamo temi come l'inconscio, l'amore e il viaggio: non a caso la registrazione del disco è avvenuta, come raccontano i membri della band, tra Roma, Berlino e Londra.

«Per descrivere le atmosfere di queste tre grandi città ci siamo avvalsi della musica elettronica, che prima non conoscevamo: per farlo ci siamo affidati a Pari e Festuccia», spiegano Caroli e compagni, soddisfatti anche dell'ultimo singolo estratto, "Cuori Leggeri". «È una canzone che parla di generosità e anonimato - rivelano - I "cuori leggeri" sono tutte le persone che regalano grandi aiuti con piccoli gesti».

Quattro i brani che compongono l'Ep e con cui la band reatina interpreta alcune sfaccettature del frenetico mondo contemporaneo, «sempre più social e sempre meno socievole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA