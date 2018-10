COME PARTECIPARE ALL’INCONTRO

RIETI – Quasi terminato il conto alla rovescia per tutti i fan reatini dei Maneskin. La band, seconda classificata a “X Factor 2017”, sarà domani, 1° novembre, a Rieti, a partire dalle ore 11, presso il negozio di musica “Maistrello” (Via delle Orchidee 6) per presentare il suo nuovo album “Il ballo della vita”. L’incontro fa parte di una delle tante tappe del “Maneskin Instore Tour 2018”, che, partito il 26 ottobre da Varese, passa, fino al 13 dicembre, per numerose città, tra cui Milano, Roma, Napoli e Firenze.E’ possibile acquistare il CD, uscito il 26 ottobre, recandosi da Maistrello per ricevere il “Pre-Order Pass”, che darà diritto all’ingresso prioritario. Sarà possibile acquistare il cd in negozio anche lo stesso giorno dell’evento per lo “Standard Pass”, che consentirà comunque l’accesso al "meet & greet".Informazioni in dettaglio sulla pagina Facebook “Maistrello Musica”.