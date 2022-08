“Luglio suona bene” a Rieti, successo della rassegna

RIETI - Un successo di pubblico e di critica per “Luglio suona bene”, rassegna culturale promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Musikologiamo, dalla Misericordia di Rieti e Fratres, con il supporto di Radiomondo e Rietinvetrina giunta alla II Edizione e svoltasi dal 15 al 30 luglio a Piazza San Rufo.

Durante la manifestazione si sono svolti concerti con programmi musicali che hanno spaziato dalla musica classica, al jazz, dal pop al blues; questo ha permesso di andare incontro ai gusti musicali di un numeroso pubblico che ha seguito l’intera kermesse. Dal Musi’ Duo di Sandro Sacco (Flauto traverso) e Paolo Paniconi (Pianoforte),

Duo che ha proposto, il 29 luglio, nello splendido scenario della chiesa di San Rufo, un programma musicale di alto spessore artistico dal repertorio classico a quello contemporaneo; passando per la proposta artistica di Antonio Sacco con la Storia del Vinile e al Workshop Guitar night di Damiano De Santis con Vasco Cleri, insieme ai concerti “Frankie goes to Gnappa” e dell’Anonima Frottolisti.

Tra le proposte culturali da sottolineare il Convegno di Marco Guzzi e Emanuele D’Agabiti insieme alla presentazione dei libri di Pier Luca Aguzzi e Sueli Tosoni entrambi il 16 luglio, con gli interventi musicali di Matteo Colasanti e Alessandra Vicari. La manifestazione è conclusa il 30 luglio con una suggestiva performance tra poesia e musica di Emanuele D’Agabiti, Matteo Colasanti e Stefano Saletti.

Una manifestazione culturale con eventi completamente gratuiti, che ha pienamente soddisfatto il pubblico con un connubio vincente, le musiche senza tempo e le atmosfere incantevoli del centro storico reatino.