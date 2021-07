In programma altri due appuntamenti per la Rassegna musicale “Luglio suona bene”

Domenica 25 Luglio 2021, 10:55

RIETI - Due giorni intensi con due appuntamenti di Musikologiamo, associazione di promozione sociale senza scopo si lucro che opere nel settore musicale da quasi trent’anni. Giovedì 29 appuntamento con il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (Voce), Sandro Sacco (Flauto traverso) e Paolo Paniconi (Pianoforte), gruppo musicale che proporrà alcune delle pagine musicali che caratterizzano le loro performance proposte in tutta Italia.

Musica classica, contemporanea, tango ma non solo, musica da film e molto altro nello splendido scenario della Chiesa di San Rufo alle 21.00. Mentre Venerdì 30 luglio alle 21.45 in Via Garibaldi 276/278 sarà la volta di High Class blues di Mario Donatore (voce e pianoforte), Roberto Ferrante (voce, armonica e batteria) e Angelo Cascarano (voce, chitarra e basso).

Un programma ricco e vario proposto nei due concerti, completamente gratuiti, di sicuro interesse per un luglio suona bene, sempre nel rispetto della normativa Covid-19. Per info e prenotazioni 339.3977563.