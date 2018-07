di Lorenzo Quirini

RIETI - Lo swing torna a Rieti con “Les Petits Papiers”, in scena questa sera al Be’er Garden di via dei Pozzi. Una serata imperdibile per gli amanti del genere, che potranno riascoltare i più noti brani della tradizione francese e altri celebri pezzi italiani, riproposti dalla nota band di L’Aquila.



Due chitarre, contrabbasso e voce è tutto ciò che occorre al quartetto per dominare la scena e trasportare il pubblico in un mondo di emozioni, come solo chi padroneggia lo swing sa fare.



Si aspettano anche grandi novità dai “Les Petits Papiers” per la stagione estiva, durante la quale uscirà un loro EP e un videoclip “molto particolare e sopra le righe”, di cui però non anticipano altro.



Sarà sicuramente una piacevole sorpresa che conosceremo meglio tra qualche mese, nel frattempo non resta che aspettare le 22 di questa sera, per riscoprire un genere musicale insolito e piacevole come lo swing.

