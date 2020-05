RIETI - Gli Hotel Otaku, progetto musicale nato dai reatini Nulla e Fly, esordiscono con l’album “Insert Coin”, da oggi disponibile online. Un lavoro autoprodotto che si avvale del contributo del reatino Wade e a cui è difficile dare un filo conduttore, vista la natura e le tematiche eterogenee dei brani. Qualcosa però ci viene detto dal nome stesso del gruppo: «Otaku in giapponese vuol dire “nerd”, cioè appassionato, e la nostra passione comune sono i videogiochi – spiegano i due artisti – questo termine fa il paio con “Hotel” dal momento che abbiamo registrato nella casa di Nulla, che in precedenza era un albergo».

È proprio la passione per il mondo videoludico a fornire una chiave di lettura per l’album: «Spaziamo tra diversi generi come indie, trap, rap ed elettronica – affermono gli Hotel Otaku – proprio come in una sala giochi si trovano videogames dai tipi più diversi». Un concetto di cui il gruppo reatino ha già fornito un assaggio nei giorni scorsi, inserendo le tracce “Multiplayer” e “Game Over”, sulla piattaforma “IGtv”, dove in poche settimane hanno collezionato centinaia di click.

Altra peculiarità degli Hotel Otaku sono le maschere indossate dai due componenti: «Ci piace tenere nascosta la nostra identità, per quanto possibile – affermano – non badiamo troppo alla forma e al contorno del contenuto, il nostro unico motore è la passione per la musica».

Un progetto interessante e coperto da un velo di mistero, del quale si può conoscere qualcosa in più ascoltando le 11 tracce di “Insert Coin”, in attesa della realizzazione del primo video, previsto per la fine della quarantena.

Gli Hotel Otaku: Nulla (producer e songwriter), Fly (songwriter), Spaulding (fotografia per “Insert Coin”)

Si ringrazia Wade per il featuring.

Ascolta Insert Coin su Spotify: https://open.spotify.com/album/7vyqjtiQuwTWFwxP9sr1XY?si=Qyn73B-pS2eVfltzPcLfdg

© RIPRODUZIONE RISERVATA