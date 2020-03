Ultimo aggiornamento: 13:07

RIETI - Li avevamo conosciuti ed apprezzati con l’EP “Be aware of invisibility” del 2016, interamente composto da brani in lingua inglese, ed ora gli Havisham sono tornati con il singolo “Tutta La Notte”.Un pezzo che si distacca da quelli realizzati in precedenza, ma che continua a riscuotere successo a pochi giorni dall’uscita, grazie al toccante testo di Gianmarco Angelelli e alla musica di Marco Silvestri.«Inizialmente la canzone era nata come una dedica per la mia ragazza ed era destinata esclusivamente a lei – racconta Angelelli – però, mentre la stavo registrando, Marco mi ha spinto ad inciderla».Così, un pezzo che doveva essere privato, è diventato il nuovo singolo degli Havisham e a due giorni dall’uscita su Youtube conta già centinaia di visualizzazioni.«Sono molto contento del feedback positivo riscontrato dal brano – continua Angelelli – Abbiamo ricevuto tanti complimenti e molte belle parole, speriamo che lo ascolti sempre più gente».Un successo dovuto anche all’accurato video che accompagna la canzone, realizzato dall’ “Artvision Studio” di Rieti, a cui vanno i ringraziamenti di tutta la band.LINK VIDEOCLIPHavisham - Tutta La Notte:https://www.youtube.com/watch?v=iksa7spWoJgTesto: Gianmarco AngelelliMusica: Marco Silvestri