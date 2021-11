La reatina Flame torna sulle piattaforme digitali con "Anyway: «Ora molti progetti in ballo»

RIETI - La voce è inconfondibile ed il brano avvolgente, grazie al testo introspettivo: così la reatina Flame torna sulle piattaforme digitali con "Anyway".



Ascoltandola, Fiammetta Nisio, sembra una perfetta star internazionale grazie al raffinato inglese dei suoi brani, maturato durante il periodo passato nel Regno Unito. Eppure "Anyway" è al tempo stesso un singolo che si inserisce anche nel contesto locale, merito del video girato tra le strade di Rieti.



«L'ispirazione per "Anyway", come per ogni cosa che abbia mai scritto, arriva dalla mia quotidianità a tratti frustrante, stretta ma anche fortunata per certi versi - spiega Flame - in particolare il testo fa riferimento a quelle persone che fanno parte della nostra vita, ma che "prendono" e basta. Spesso siamo talmente abituati ad averle al nostro fianco che il pensiero della loro assenza ci fa mancare l'aria».



Un testo che prende vita grazie al video, realizzato con l'aiuto di molti amici, che hanno interpretato scene quotidiane ed estremamente personali, sotto la direzione del videomaker Antonio Priori.



«Durante le riprese ci siamo divertiti - racconta Nisio - Dopo circa 30 ore di montaggio siamo riusciti a portare a casa un video che ha riscosso molto successo, sperando di essere anche riusciti a far trapelare il messaggio della canzone». Certo è che il pezzo, attualmente disponibile online, pare funzionare: lo confermano le prime centinaia di visualizzazioni collezionate dopo appena 2 giorni dalla pubblicazione.



Così "Anyway" si aggiunge al repertorio di Flame, che solo pochi mesi fa era uscita allo scoperto con "Like a Fish" e che prossimamente promette ulteriori novità: «Ci sono molti progetti in ballo su cui lavoriamo quotidianamente, ma ci piacciono troppo le sorprese per svelare tutto subito». Un motivo in più per seguire Flame anche sui suoi canali social, dove tra i post pubblicati non mancano cover e aggiornamenti sugli spettacoli dal vivo.