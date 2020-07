RIETI - Anche Rieti piange la morte di Ennio Morricone, icona della musica da film e compositore universalmente celebrato. E la mente torna a quel 18 dicembre 2006 e al concerto che la Fondazione Varrone organizzò in suo onore all'Auditorium per la rassegna “Note d'Autunno”. Una serata dalle mille emozioni e alla fine per lui una standing ovation.

© RIPRODUZIONE RISERVATA