RIETI - Anche dopo anni dallo scioglimento, gli Oasis continuano a restare nell’immaginario collettivo come una delle band più prolifiche e amate degli anni ‘90. La musica dei fratelli Gallagher arriva anche a Rieti grazie ad una delle tribute band più autorevoli in campo nazionale. Sarà il Depero ad ospitare la High Flying Band, il prossimo venerdì (23 novembre), per una serata all’insegna del rock e del britpop.Dopo aver fatto scatenare le platee di tutta Italia, la tribute band romana porta i successi degli Oasis nel pub in via M. T. Varrone. “Live Forever”, Don’t Look Back In Angher”, “Wonderwall” sono solo alcuni dei pezzi più noti della band di Manchester, tutt’oggi cantatissima dai fans di tutte le età. Oltre a questi e ad altri successi che hanno fatto da colonna sonora ad una generazione, la High Flying band porterà in scena pezzi più recenti, realizzati dai “Noel Gallagher’s High Flying Birds”, gruppo in attività dal 2010.Solo 2 giorni dunque, ad un evento attesissimo da tutti i reatini, ansiosi di cantare e ballare all’interno del Depero questo venerdì a partire dalle 22.30.