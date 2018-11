Ultimo aggiornamento: 10:15

RIETI - Ennesimo Friday Night Live al Be’er Sheva. Venerdì a tutto blues nel locale in Via dei Pozzi, che questa settimana affida il palco al duo “The Cyborgs”. Niente nome e cognome per i due musicisti, noti solo come “0” e “1”che, alimentando l’alone di mistero, vanno in scena coi volti coperti con delle maschere da saldatori. Non è un segreto però il grande talento della band, che vanta migliaia di click sul web e diversi concerti in tutta Italia e in Europa. Un blues “old school” ma comunque fresco e rigenerante, quello portato sul palco dal duo mascherato che al momento conta anche diversi album all’attivo.Ma a “0” e “1” fare musica non basta. Tra le note e i testi dei brani, si percepisce anche l’invito a tornare al passato e alla semplicità in contrasto con la tecnologia odierna che, stando a quanto dice la loro pagina facebook, “porterà l’uomo all’autodistruzione”.Un monito che fa riflettere incorniciato da una musica travolgente e tutta da ballare, realizzata con tastiera e batteria, suonate contemporaneamente dal cyborg “1”, più voce e chitarra di “0”. Appuntamento in via dei Pozzi, stasera ore 22.30, per scoprire un’interessantissima realtà del blues made in Italy.