San Giorgio, il 4 gennaio il Concerto per il nuovo anno

RIETI - Musica a San Giorgio per salutare il 2023 che comincia: il 4 gennaio alle 18 Concerto per il nuovo anno della Fondazione Varrone, con la voce di Viola Sofia Nisio, Sandro Sacco al flauto, Paolo Paniconi al piano e all’organo. In programma musiche di Gruber, Adam, Marcello, Mozart, Gluck, Puccini, Donizetti, Génin e Mascagni: arie d’opera celebri e classici del Natale per gustare ancora l’atmosfera delle feste, con tre musicisti reatini di valore.

Viola Sofia Nisio, soprano, al diploma in violino ha fatto seguire lo studio del canto, e quindi il diploma e master class di perfezionamento e la partecipazione a concorsi e concerti.

Sandro Sacco, diploma in flauto traverso, laurea in flauto traversiere, docente di ruolo presso la scuola secondaria di I grado, ha affiancato a master e a corsi di formazione e perfezionamento una lunga attività concertistica partecipando a rassegne e festival anche internazionali. Insieme a Paolo Paniconi ha dato vita al progetto musicale “Musì Ensemble”.

Intensa anche l’attività concertistica di Paniconi: diplomato in pianoforte e in Jazz, si è perfezionato in arrangiamento jazz e ha frequentato il corso per arrangiatori e direttori d’orchestra. Ha suonato in teatri e festival italiani, in numerose trasmissioni Rai e collabora con gruppi e artisti di primo piano. L’ingresso al concerto del 4 gennaio è libero fino ad esaurimento posti.