RIETI - Domenica 12 maggio alle 18 al Foyer del Teatro Flavio Vespasiano, in occasione della stagione concertistica promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Rieti, concerto dal titolo Nel dolce dell’oblio. Protagonista sarà il Quartetto Quintessenza composto da Maria Antonella Bellavia (Soprano), Sandro Sacco (Flauto traversiere), Daniele Bellavia (Violoncello) e Ornella Bucchignani (Clavicembalo), che proporrà un viaggio musicale tra le opere di G. F. Haendel, A. Vivaldi, P. A. Locatelli e J. A. Hasse.I componenti del Quartetto si sono esibiti in molte città italiane, riscuotendo sempre un sincero consenso da parte di critica e pubblico, partecipando a rassegne internazionali come Perdonanza Festival, Moto Perpetuo, Concerti a Villa Medici e a Palazzo Barberini, Majellarte, Premio Roma, Ric Festival, Concerti a Tor Vergata, Tuscia Opera Festival. Per info e prenotazioni - 347.3611024 - 0746.287318, inoltre, è possibile acquistare i biglietti al botteghino del teatro (0746.271335) il giorno stesso del concerto con orario 16 - inizio spettacolo.