Concerti per “Luglio Suona Bene”, tutto pronto per il gran finale

RIETI - Ultimi appuntamenti per Luglio Suona Bene, la rassegna culturale e musicale promossa dall’Associazione Culturale Musikologiamo, dalla Misericordia di Rieti e Fratres giunta alla II Edizione.

Giovedì 28 luglio alle ore 21.30 a Piazza San Rufo appuntamento con Antonio Sacco Live con la Storia del Vinile, venerdì 29 luglio alle 21.30 presso la Chiesa di San Rufo, con il concerto del Musi’ Duo di Sandro Sacco al flauto traverso e Paolo Paniconi al pianoforte.

Il duo che già in altre occasioni ha regalato intense emozioni al pubblico, proporrà un viaggio ideale nel repertorio per flauto e pianoforte, con un programma ricco e vario attraversando la musica classica per arrivare a melodie più contemporanee.

I componenti del Musi’ Duo hanno partecipato a rassegne internazionali come Moto Perpetuo, Premio Roma, Exclamate Jubilum, Perdonanza Festival, Reate Festival, Majellarte, RIC Festival, Concerti presso l’Auditorium Parco della Musica, Auditorium Ennio Morricone, Villa Medici, Palazzo Barberini. La rassegna terminerà sabato 30 luglio alle 21.30, a piazza San Rufo con Emanuele D’Agabiti, Matteo Colasanti e Stefano Saletti, con una performance tra poesia e musica.