Al chiaro di luna musica, cinema e teatro a San Giorgio

RIETI - Il luglio reatino è a Largo San Giorgio. Dal 7 al 29 luglio tornano gli eventi estivi della Fondazione Varrone: musica, cinema e teatro Al chiaro di luna in una delle piazze più accoglienti del centro storico. La rassegna funziona anche da vetrina cittadina per i migliori festival in programma in provincia: l’Artepiano International Festival & Piano competition di Castelnuovo di Farfa, la Rassegna Grande Cinema Italiano di Poggio Mirteto, Orvinio Cinema, il Festival dei mestieri del cinema italiano di Casaprota, il Fara Music Festival, la Settimana Musicale Mirtense, il Cantico Festival di Casperia. Programma e protagonisti della rassegna Al chiaro di luna saranno presentati lunedì 27 giugno, alle 11,30 nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Potenziani, in via dei Crispolti 22.